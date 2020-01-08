رياضة | صفقتين من العيار الثقيل على طاولة برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صفقتين من العيار الثقيل على طاولة برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وضعت إدارة نادي برشلونة صفقتين من العيار الثقيل على طاولة التعاقدات الصيفية لتعزيز الصفوف بداية من الموسم المقبل.

واكدت صحيفة الموندو ديبورتيفو الكتالونية على أن برشلونة وضع ثنائي إنتر ميلان المهاجم لوتارو مارتينيز والمدافع سكريناير على طاولة التعاقدات الصيفية.

ويدرس برشلونة التعاقد مع سكريناير لدعم دفاع الفريق في ظل انتشار أنباء عن رحيل الثنائي صامويل أومتيتي وتوديبو عن الفريق في ظل عدم احتياج فالفيردي مدرب الفريق للثنائي.

أما مارتينيز فهو مطلب واضح وصريح من ميسي مهاجم البرسا والذي طلب من الإدارة التعاقد مع اللاعب ليكون بديلاً للمهاجم لويس سواريز والذي قد يغادر البرسا بسبب تقدمه في العمر