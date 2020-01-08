رياضة | حفل الأفضل في إفريقيا بمصر 3 سنوات قادمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حفل الأفضل في إفريقيا بمصر 3 سنوات قادمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق الاتحاد الإفريقي لكرة القدم على منح مصر فرصة تنظيم حفل توزيع جوائز الأفضل في القارة الإفريقية لمدة السنوات الثلاثة المقبلة.

ورحب الاتحاد الإفريقي بعقد اتفاق مع الاتحاد المصري لاستمرار إقامة حفل الأفضل في القارة لمدة ثلاثة سنوات قادمة بعد نجاح مصر في تنظيم حفل جوائز 2019 يوم أمس في سهل حشيش بمدينة الغردقة .

ومن المنتظر الإعلان عن تفاصيل التعاقد في الساعات القادمة والذي بموجبه تستضيف مصر الحدث خلال 3 سنوات أخرى، وحتى نسخة عام 2022.