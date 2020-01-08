رياضة | إيتو يطعن محمد صلاح حبا في ساديو ماني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيتو يطعن محمد صلاح حبا في ساديو ماني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتقد صامويل إيتو أسطورة الكاميرون موقف محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي لغيابه عن حفل أفضل لاعب في إفريقيا وذلك من خلال التلميح إليه عن طريق الإشادة بساديو ماني الفائز بالجائزة لعام 2019.

وقال إيتو لشبكة "Footdrc" الكونغولية: "ساديو ماني أنت بطل عظيم لأنك تستطيع الفوز وتتقبل الهزيمة إذا تعرضت لها في كل وقت".

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وأضاف إيتو ملمحًا إلى غياب محمد صلاح: "ساديو.. لقد أتيت إلى داكار في العام الماضي لحضور الحفل وهذا العام أيضًا في القاهرة".

وغاب محمد صلاح عن حفل أفضل لاعب في إفريقيا وذلك رغم إقامته أمس بمدينة الغردقة في مصر.