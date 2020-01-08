رياضة | زيدان يُشيد بالسعودية كموقع لكأس السوبر الإسبانية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيدان يُشيد بالسعودية كموقع لكأس السوبر الإسبانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يصر المدرب الفرنسي زين الدين زيدان على أن ريال مدريد سعيد بالمغادرة في السعودية في الوقت الذي يستعدون لكأس السوبر الإسبانية المجددة المثيرة للجدل.

سافر أربعة من أكبر فرق الليجا الاسبانية إلى الشرق الأوسط ، حيث سيواجه ريال مدريد بلنسية يوم الأربعاء ويواجه برشلونة أتلتيكو مدريد في اليوم التالي قبل نهائي الأحد.

ستقام المباريات الثلاثة في مدينة الملك عبد الله الرياضية حيث تستمر المملكة العربية السعودية في تنظيم الأحداث الرياضية الكبرى التالية من بطولة كأس السوبر الإيطالية وانتصار أنتوني جوشوا في الملاكمة للوزن الثقيل على آندي رويز جونيور.

جاء تغيير الشكل والقرار باستضافة النهائيات في جدة لانتقادات شديدة ، حيث أشارت بعض التقارير في إسبانيا إلى أن فالنسيا باعت 26 تذكرة فقط لمباراتها مع الفائزين بسباق سوبركوبا 10 مرات.

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لكن زيدان ، مدرب مدريد ، يسعده أن يشارك في البطولة لأنه يهدف إلى إعادة قطعة من الفضيات إلى برنابيو.

وقال زيدان في مؤتمره الصحفي قبل المباراة "لم نأت إلى هنا لتعويض الأرقام ، إنها منافسة مهمة ونريد أن نقدم كل ما لدينا ، نحن نعلم أن الأمر سيكون صعباً ، لكن علينا أن نبذل قصارى جهدنا".

وأكد : "أنا سعيد لوجودي هنا لأنها منافسة مهمة ومنافسة أنا واللاعبون فيها نحن هنا للعب في كأس السوبر الإسبانية ، لقد تلقينا ترحيباً حاراً وسعداء بالترحيب الذي تلقناه في المملكة العربية السعودية.

وتابع: "نحن في الخارج لكننا نتكيف مع الأشياء. نحن نركز بشكل كامل على الدور نصف النهائي ، والذي هو بالنسبة لنا مثل نهائي كأس".

سجل كريم بنزيمة الذي اختفى بسبب الاصابة هذه المرة هدف التعادل في اللحظات الاخيرة ليفوز ريال مدريد بالتعادل 1 - 1 عندما التقى الفريقان في ميستالا الشهر الماضي ويعتقد لاعب خط وسط فالنسيا فرانسيس كوكيلين أنه بامكانهما تحقيق أفضل هذه المرة.