رياضة | ميسي يضغط على إدارة برشلونة لتجديد عقد سواريز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميسي يضغط على إدارة برشلونة لتجديد عقد سواريز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدّم قائد برشلونة، النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، دعمه الكامل لصديقه وزميله لويس سواريز، لتمديد عقده مع "البلوغرانا" في الفترة المقبلة.

ألمح لويس سواريز مؤخراً عن إمكانية تجديد عقده مع برشلونة، حينما قال في مقابلة صحافية: "سعيد للغاية في النادي، حصلت دائماً على أقصى درجات الدعم، الأرقام والإحصائيات تدعمني، وأعتقد أنني على علم بذلك، وعندما سنتحدث سنصل إلى اتفاق جيد".

Advertisements

وأعلنت صحيفة موندو ديبورتيفو، أن ليونيل ميسي الذي لا تزال قراراته مؤثرة داخل مجلس إدارة برشلونة، سيوفر دعماً كبيراً لسواريز، لتمديد عقده مع النادي الذي سينتهي في يونيو 2021.

وقدم سواريز كل شيء لبرشلونة منذ وصوله كامب نو في عام 2014 من ليفربول، مقابل 81 مليون يورو، وبالتالي يمكن أن يبدأ قريباً مفاوضات تمديد عقده مع "البلوغرانا".

ويحتفظ سواريز بعلاقة وطيدة للغاية مع ميسي، فهما صديقان على المستوى الشخصي خارج الملعب، بالإضافة لكونهما زميلين رائعين داخل المستطيل الأخضر، وهذا سيصب في مصلحة المهاجم الأوروغوياني للبقاء مع بارسا لأطول فترة ممكنة.