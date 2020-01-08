رياضة | عاجل.. الزمالك يشكو "كهربا" رسميا ويتهمه بالهروب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الزمالك يشكو "كهربا" رسميا ويتهمه بالهروب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أرسل نادي الزمالك خطاباً رسمياً لاتحاد الكرة المصري للتحقيق في واقعة هروب محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الفريق السابق إلى البرتغال.

واتخذ نادي الزمالك هذه الخطوة التصعيدية بخطاب رسمي لاتحاد الكرة للتحقيق في الواقعة الهروب وقانونية تعاقده مع الأهلي.

ويواصل الزمالك ملاحقة اللاعب بالشكاوي أملاً في الحصول على تعويض مادي ومحاولة إيقاف اللاعب.

وشارك كهربا مع الأهلي في المباراة السابقة أمام نادي مصر في الدوري وتم استدعائه لقائمة الأهلي الإفريقية التي توجهت إلى زيمبابوي لمواجهة بلاتينيوم ستارز، بدوري أبطال أفريقيا السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة لمرحلة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.