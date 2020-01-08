رياضة | النجم الساحلي يتعاقد مع صفقة جزائرية استعدادًا لدوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النجم الساحلي يتعاقد مع صفقة جزائرية استعدادًا لدوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح مسؤولو نادي النجم الرياضي الساحلي التونسي، في الحصول على خدمات رضوان زردم مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي نصر حسين داي الجزائري، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأكدت تقارير صحفية تونسية اليوم الأربعاء، أن مسؤولو النادي تعاقدوا مع اللاعب الجزائري، من أجل تدعيم خط هجومه خلال بطولتي الدوري ودوري أبطال إفريقيا.

وأضافت التقارير، أن اختيار اللاعب جاء بناءًا على توصية من الإسباني خوان كارلوس جاريدو المدير الفني، والذي أبدى اهتمام كبير بقدرات اللاعب وإمكانياته الفنية.

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واختتمت التقارير، أن النجم الساحلي حصل على توقيع اللاعب لمدة ثلاثة مواسم ونصف، تبدأ من يناير الجاري، على أن ينتظم في تدريبات فريقه الجديد خلال الساعات القليلة المقبلة.

ويستعد النجم الساحلي لمواجهة الهلال السوداني، في العاصمة السودانية أم دُرمان، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويحتل النجم الساحلي المركز الأول في مجموعته برصيد 6 نقاط وبفارق الأهداف عن الأهلي والهلال السوداني، أصحاب نفس الرصيد، بينما يحل بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي، في مؤخرة الجدول بدون أي رصيد من النقاط.