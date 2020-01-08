رياضة | على خطى لوكاكو.. نجم مانشستر يونايتد في الطريق إلى إنتر ميلان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر على خطى لوكاكو.. نجم مانشستر يونايتد في الطريق إلى إنتر ميلان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت بعض التقارير إن قائد فريق مانشستر يونايتد آشلي يونغ يجري محادثات مع إنتر ميلان بشأن صفقة مدتها 18 شهرًا للانضمام إلى الفريق الإيطالي في الصيف ، عندما ينتهي عقده مع الشياطين الحمر.

لا يزال رجل المرافق المتحدة قد بدأ محادثاته مع فريق أولد ترافورد حول عقد جديد وبالتالي فهو حر في التحدث مع الأندية غير الإنجليزية حول هذه الخطوة هذا الشهر.

وفقًا لقناة Sky Sports News ، سيقدم إنتر يونج عقدًا لمدة 18 شهرًا في سان سيرو.

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وتضيف التقارير أنه من غير الواضح حاليًا ما إذا كان يونايتد سيسمح ليونج بالانضمام إلى فريق أنطونيو كونتي هذا الشهر.

يمتلك الشياطين الحمر تاريخًا في التعامل مع إنتر ، حيث فقد كل من روميلو لوكاكو وأليكسيس سانشيز أمام إيطاليا خلال الصيف.

يذكر أن حقق آشلي يونج 12 مباراة في جميع مسابقات حتى الآن هذا الموسم برفقة مانشستر يونايتد