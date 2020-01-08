رياضة | طباخ خاص للأهلي في زيمبابوي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طباخ خاص للأهلي في زيمبابوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة إبراهيم الكفراوي، اصطحاب طباخًا خاصًّا خلال رحلتها إلى زيمبابوي فجر اليوم، الأربعاء، لمواجهة بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي بدوري أبطال إفريقيا.

وفضل الجهاز الفني للفريق اصطحاب الشيف محمد الدالي خلال رحلة زيمبابوي، للاطمئنان على كل التفاصيل الخاصة بإعداد وتجهيز وجبات الطعام للاعبين خلال أيام الرحلة.

وتوجهت بعثة الفريق، إلى زيمبابوي فجر اليوم الاربعاء، لمواجهة فريق بلاتينيوم، على أن تصل إلى هراري عاصمة زيمبابوي بعد التوقف ترانزيت في مطار العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

Advertisements

ومن المنتظر أن يستقبل البعثة في مطار هراري بزيمبابوي كل من سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، وسمير عدلي المدير الإداري للفريق، اللذان سبقا البعثة إلى هناك أمس الاثنين.

ويستعد الأهلي لمواجهة بلاتينيوم بطل زيمبابوي في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والمحدد لها السبت المقبل على ملعب الأخير.

ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 6 نقاط متساويًا مع النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني بنفس الرصيد، فيما يحل بلاتينيوم ستارز في مؤخرة الجدول بدون أي رصيد من النقاط.