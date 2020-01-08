رياضة | نيمار يصدم رونالدو ويختار أفضل 5 لاعبين في العالم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نيمار يصدم رونالدو ويختار أفضل 5 لاعبين في العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وجه البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي صدمة قوية للبرتغالي كريستيانو رونالدو في اختيارات أفضل اللاعبين.
نشرت صحيفة سبورت الكتالونية اختيارات نيمار لأفضل 5 لاعبين من خارج البرازيل في الفترة الحالية بجانب اختيار 5 أساطير.
واختار نيمار أفضل 5 لاعبين حاليا وهم ليونيل ميسي، لويس سواريز، كيليان مبابي، بول بوجبا وإدين هازارد".
أما بالنسبة لتشكيلة للأساطير المعتزلة اختار نيمار كلا من تشافي، هنري، لامبارد، جيرارد وبيكهام".
وقال : "كنت أتمنى أن ألعب أيضًا مع كل من روماريو ورونالدو في البرازيل، وأساطير مثل زيدان وزلاتان إبراهيموفيتش".