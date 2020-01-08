رياضة | نيمار يصدم رونالدو ويختار أفضل 5 لاعبين في العالم

وجه البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي صدمة قوية للبرتغالي كريستيانو رونالدو في اختيارات أفضل اللاعبين.

نشرت صحيفة سبورت الكتالونية اختيارات نيمار لأفضل 5 لاعبين من خارج البرازيل في الفترة الحالية بجانب اختيار 5 أساطير.

واختار نيمار أفضل 5 لاعبين حاليا وهم ليونيل ميسي، لويس سواريز، كيليان مبابي، بول بوجبا وإدين هازارد".

أما بالنسبة لتشكيلة للأساطير المعتزلة اختار نيمار كلا من تشافي، هنري، لامبارد، جيرارد وبيكهام".

وقال : "كنت أتمنى أن ألعب أيضًا مع كل من روماريو ورونالدو في البرازيل، وأساطير مثل زيدان وزلاتان إبراهيموفيتش".