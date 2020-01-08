رياضة | وليد سليمان نسر الأهلي في ديسمبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وليد سليمان نسر الأهلي في ديسمبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي، عن اختيار وليد سليمان لاعب الفريق الأول لكرة القدم، أفضل لاعب في شهر ديسمبر الماضي.

وكتبت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "إليكم نسر شهر ديسمبر هو لاعبنا وليد سليمان، تهانينا".

وأضافت: " سليمان خاض في شهر ديسمبر 6 مباريات بواقع 284 دقيقة، وأحرز ثلاث أهداف"، قاد بهم الفريق للتربع على عرش صدارة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الأهلي صدارة الدوري المصري برصيد 30 نقطة، بتحقيق الفوز في 10 مباريات بالعلامة الكاملة ولا يزال تتبقى له مباراتين مؤجلتين.

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وتوجهت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي برئاسة إبراهيم الكفراوي، عضو مجلس الإدارة، إلى زيمبابوي فجر اليوم الاربعاء، لمواجهة فريق بلاتينيوم، على أن تصل إلى هراري عاصمة زيمبابوي بعد التوقف ترانزيت في مطار العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

ومن المنتظر أن يستقبل البعثة في مطار هراري بزيمبابوي كل من ـ سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، وسمير عدلي المدير الإداري للفريق، اللذان سبقا البعثة إلى هناك أمس الاثنين.

ويستعد الأهلي لمواجهة بلاتينيوم بطل زيمبابوي في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والمحدد لها السبت المقبل على ملعب الأخير.

ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 6 نقاط متساويًا مع النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني بنفس الرصيد، فيما يحل بلاتينيوم ستارز في مؤخرة الجدول بدون أي رصيد من النقاط.