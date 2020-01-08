رياضة | السبب الوحيد وراء تأجيل تعاقد تشيلسي مع زاها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السبب الوحيد وراء تأجيل تعاقد تشيلسي مع زاها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت بعض التقارير أن تم تأجيل صفقة تشيلسي من الجناح ويلفريد زها بسبب السعر المطلوب البالغ 80 مليون جنيه إسترليني الذي وضعه كريستال بالاس.

وتشير التقارير إلى أنهم يبحثون عن إضافة جناح إلى فريقهم ، ويمكن لفريق البلوز إجراء التعاقدات في يناير هذا العام بعد أن تم تقليل طول فترة حظر النقل .

ووفقًا لصحيفة ديلي إكسبريس ، فإن تشيلسي مهتم بـ زاها ولكنه لن يرغب في التحرك للاعب وفق تقييمه الحالي البالغ 80 مليون جنيه إسترليني.

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ويضيف التقرير أن المدير الفني فرانك لامبارد حصل على ميزانية تبلغ حوالي 150 مليون جنيه إسترليني لإنفاقها هذا الشهر.

منذ انضمامه إلى كريستال بالاس في عام 2014 ، أدار زها 35 هدفًا من الدوري الممتاز في 184 مباراة مع النسور.

كما تم ربط تشيلسي بجناح بوروسيا دورتموند جادون سانشو هذا الشهر.