رياضة | ليفربول يحتفل بساديو ماني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليفربول يحتفل بساديو ماني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص نادي ليفربول الإنجليزي على تهنئة السنغالي ساديو ماني بعد فوزه بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2019، خلال الحفل الذي أُقيم أمس بمدينة الغردقة المصرية.

ونشر ليفربول عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، لقطات للاعب السنغالي من مشواره مع الفريق خلال العام الماضي، مصحوبًا بعبارة: "ساديو ماني حصل على جائزة لاعب العام في أفريقيا".

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كما نشر الحساب الرسمي ذاته، قائمة بأسماء اللاعبين الفائزين بالجائزة خلال الأعوام الثلاثة الماضية، حيث فاز لاعب الفريق وزميل ماني المصري محمد صلاح بالجائزة في عامي 2017 و2018، قبل أن يقتنص النجم السنغالي اللقب في 2019.

وكان ماني قد نجح في الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية مع ليفربول خلال العام الماضي.

كما وصل مع منتخب بلاده السنغال إلى نهائي كأس أمم أفريقيا التي خسرها الفريق أمام نظيره الجزائري 0-1.