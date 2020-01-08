رياضة | رحيل رمضان صبحي عن الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رحيل رمضان صبحي عن الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن رمضان صبحي لاعب فريق النادي الأهلي عودته إلى الملاعب من الإصابة التي تعرض لها في العضلة الخلفية خلال أسبوعين على أقصى تقدير.

وأكد رمضان في تصريحات تليفزيونية أن حالته في تحسن مستمر مشيرًا إلى رغبته في العودة بأقصى سرعة للمباريات مع القلعة الحمراء.

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وأوضح رمضان في تصريح صادم لإدارة نادي الأهلي أنه يرغب في العودة إلى الاحتراف من جديد لكنه في الوقت الحالي يركز مع مباريات القلعة الحمراء خلال فترة الإعارة.

وكان الأهلي قد جدد إعارة رمضان صبحي من هيديرسفيلد الإنجليزي في الصيف الماضي حتى نهاية الموسم الكروي الحالي.