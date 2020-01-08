رياضة | سوهاج يستغني عن إسلام مصطفى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سوهاج يستغني عن إسلام مصطفى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الجهاز الفني لفريق نادي سوهاج بقيادة أحمد كشري المدير الفني للفريق الاستغناء عن إسلام مصطفى مدافع الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

جاء قرار المدىر الفني بالاستغناء عن اللاعب لإمكانية تدعيم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، حيث إن قائمة الفريق لايوجد بها سوي مكانين فقط، بعد قيد 30 لاعب واستبدال 3 لاعبين، خلال فترة القيد الصيفية.

ويسعى أحمد كشري المدير الفني للفريق السوهاجي، الذي تولي المهمة خلفا لنبيل محمود، المدير الفني السابق، إلى تدعيم صفوف الفريقين بصفقتين من العيار الثقيل، للعودة بالفريق لطريق الانتصارات، وتصحيح مساره بجدول المسابقة

وأنهى فريق نادي سوهاج منافسات الدور الاول، بالمركز العاشر بجدول المجموعة الأولى بدوري القسم الثاني، برصيد 12 نقطة.

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سوهاج في معسكر بالقاهرة

استقر الجهاز الفني لنادى سوهاج بقيادة احمد كشري ، على خوض معسكر تدريبي لمدة أسبوع بالقاهرة استعدادا للدور الثاني من دوري القسم الثاني بمجموعة الصعيد.

وسوف يبدأ المعسكر صباح الخميس من أجل تجهيز اللاعبين وتصحيح أخطاء المرحلة الماضية ، استعدادا لخوض المباراة الافتتاحية بالدور الثاني أمام فريق المنيا على استاد سوهاج الرياضي يوم 19 يناير المقبل.

وكان كشري قد تسلم قيادة سوهاج منذ أيام قليلة خلفا لنبيل محمود رامبو ، وتم استقدام شريف شعبان مديرا للكرة وأحمد رجب مدرب عام للتواجد معه بالجهاز.