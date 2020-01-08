رياضة | مدرب الهلال يكشف عن سر الفوز على أهلي جدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب الهلال يكشف عن سر الفوز على أهلي جدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حدث الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني للفريق الأول للكرة بنادي الهلال، عن فوز فريقه على نظيرة الأهلي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما، مساء أمس الثلاثاء، على ملعب استاد جامعة الملك سعود، في لقاء مؤجل من مواجهات الجولة الحادية عشر من منافسات بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

وقال لوشيسكو في تصريحات عقب المباراة: "نستحق الفوز، فنحن كنا الأفضل والأقوى في اللعب والاستحواذ على الكرة طوال المباراة".

وتابع: "نجحنا في استغلال الثغرات التي ارتكبها دفاع الأهلي، لذلك تمكنا من إحراز الأهداف ومن ثم الفوز بالمباراة".

وأضاف: "لكل مباراة خطة واستراتيجية مختلفة، نعمل لكل مباراة على حدة، وبعدها خطة جديدة للخصم، وهكذا حتى نهاية الموسم".

وبسؤاله عن أسباب غياب سيباستيان جيوفينكو عن التشكيلة الأساسية أمام الأهلي؛ قال: "أعلم أن جيوفينكو أحد أهم الركائز الأساسية في الفريق، لكن حتى أفضل لاعب في العالم لا يتحمل اللعب كل 3 أيام، لذلك قررت أراحته إلى جانب إراحة بعض اللاعبين".

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وأكمل: "كان يبدو بشكل واضع أن لاعبي الأهلي عانوا من الإرهاق في الشوط الثاني، فكان دخول جيوفينكو مناسباً لاستغلال إرهاق لاعبيهم".

يذكر أن سالم الدوسري افتتح أهداف المباراة لصالح الهلال بتمريرة حاسمة استقرت في شباك الأهلي عند الدقيقة 37، فيما أدرك عمر السومة هدف التعادل، من داخل منطقة الجزاء ليضعها في مرمى الهلال عند الدقيقة 45.

وسجل جوميز الهدف الثاني للهلال، عند الدقيقة 69، قبل أن يحرز علي هادي آل بليهي الهدف الثالث لصالح الهلال، ليعلن الحكم انتهاء المباراة بفوز الهلال على الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد الهلال إلى 27 نقطة، في المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري السعودي، فيما تجمد رصيد الأهلي عند 23 نقطة في المركز الرابع.