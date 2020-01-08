اونلاين | مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا بث مباشر «القناة المفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا بث مباشر «القناة المفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وينتظر أن يصل برشلونة وأتلتيكو مدريد في وقت لاحق قبل خوض المباراة الثانية والتي ستؤهل الفائز لملاقاة المنتصر من مواجهة ريال مدريد وفالنسيا.

وكانت كأس السوبر الإسبانية تقام من مباراة واحدة بين بطلي الدوري وكأس الملك، لكن الاتحاد الإسباني أعلن في نوفمبر الماضي عن تغيير نظامها بعد توقيع اتفاق لإقامة البطولة في السعودية لمدة ثلاث سنوات.

ويواجه فالنسيا ريال مدريد في قبل النهائي، غدًا الأربعاء، بينما يلعب برشلونة ضد أتلتيكو مدريد في اليوم التالي، ثم يقام النهائي يوم الأحد المقبل.

وخلال مواجهة ريال مدريد، يفتقد فالنسيا جهود لاعبيه كريستيانو بيتشيني، ومانو باييخو، وجونسالو جيديس، وكانج إن، ورودريجو مورينو، بسبب الإصابة.

وتستضيف محافظة جدة بطولة كأس السوبر الإسباني لكرة القدم في نسخته 36، بمدينة الملك عبدالله الرياضية، خلال الفترة ما بين 8 - 12 يناير الجاري، بمشاركة أندية برشلونة وريال مدريد وفالنسيا وأتلتيكو مدريد.

يفتتح فريق ريال مدريد فى التاسعة مساء اليوم، الأربعاء، منافسات بطولة كأس السوبر الإسباني ضد فالنسيا على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية “الجوهرة المُشعة”، بحثًا عن اللقب الـ 11 فى تاريخ الملكى بالمسابقة المحلية، وتنطلق مساء اليوم، بطولة السوبر الإسباني في المملكة العربية السعودية والتى تقام بنظامها الجديد خلال الفترة من 8 – 12 يناير المقبل بمشاركة 4 أندية وهى ريال مدريد وبرشلونة واتلتيكو مدريد وفالنسيا، وتقام مبارياتها على ملعب “الجوهرة المُشعة”، حيث أوقعت قرعة الدور نصف النهائى من المسابقة الفريق الملكى فى مواجهة فالنسيا الأربعاء المقبل بملعب “الجوهرة”، بمدينة جدة، ثم يواجه برشلونة أتلتيكو مدريد غداً، الخميس، على أن تقام المباراة النهائية الأحد المقبل.

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مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا في كأس السوبر الاسباني

مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا في كأس السوبر الاسباني

مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا في كأس السوبر الاسباني

مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا في كأس السوبر الاسباني

ويدير مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا تحكيميًا خيسوس خيل مانزانو وفقًا لما أعلن عنه الاتحاد الإسباني لكرة القدم.

ووصلت بعثة نادى ريال مدريد الإسبانى إلى مدينة جدة أمس الأول، الإثنين، استعدادًا للمشاركة فى منافسات بطولة السوبر الإسبانى بنظامها الجديد.