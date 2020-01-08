اونلاين | يلا شووت MATCH PSG مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وسانت اتيان بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش سان جيرمان قن

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ويسيطر فريق باريس سان جيرمان بقيادة نجومه نيمار وكافاني وكذلك كيليان مبابي المهاجم الفرنسي الشاب على البطولات المحلية في فرنسا، لذلك يأمل في حصد الدوري وكأس الرابطة وكذلك كأس فرنسا.

في المقابل يأمل فريق سانت إيتيان لتحقيق نتيجة إيجابية أمام باريس سان جيرمان المنافس القوي والعنيد، مستهدفا أن يقوم بمفاجأة وينجح في تحقيق الفوز.

ومن المنتظر أن يدخل باريس سان جيرمان بكامل نجومه دون غيابات على رأسهم نيمار دا سيلفا وكذلك مبابي وكافاني الذي سيقود هجوم الفريق الباريسي في اللقاء.

جدير بالذكر أن المباراة ستقام يوم غدا الأربعاء في العاشرة والخمس دقائق مساء بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة باريس سان جيرمان وسانت إيتيان، حيث يستضيف نادي باريس سان جيرمان نظيره فريق سانت إيتيان، في مباراة هامة وقوية بين الفريقين، وذلك في تمام الساعة العاشرة وخمس دقائق بتوقيت القاهرة، والحادية عشر وخمس دقائق بتوقيت السعودية، من مساء يوم الأربعاء، الموافق 8 يناير الجاري، على ملعب “بارك دي برانس”، في إطار منافسات الدور ربع نهائي لبطولة كأس الرابطة الفرنسية.

ويدخل نادي باريس سان جيرمان المباراة أمام سانت إيتيان، رافعًا شعار الفوز ولا بديل عنه، من أجل إستعادة لقب كأس الرابطة الفرنسية، بعدما خسر اللقب في العام الماضي، ويحتل نادى باريس سان جيرمان الفرنسي المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الفرنسي، برصيد 45 نقطة، وبفارق سبع نقاط عن فريق مارسيليا صاحب المركز الثانى.

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القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وسانت إيتيان، حيث من المنتظر أن تذاع المباراة بين باريس سان جيرمان وسانت إيتيان، عبر قناة “بي إن سبورت”، الناقل الحصري لمباريات كأس الرابطة الفرنسية.

موعد مباراة باريس سان جيرمان وسانت إيتيان، حيث يستضيف نادي باريس سان جيرمان نظيره فريق سانت إيتيان، في مباراة هامة وقوية بين الفريقين، وذلك في تمام الساعة العاشرة وخمس دقائق بتوقيت القاهرة، والحادية عشر وخمس دقائق بتوقيت السعودية، من مساء يوم الأربعاء، الموافق 8 يناير الجاري، على ملعب “بارك دي برانس”، في إطار منافسات الدور ربع نهائي لبطولة كأس الرابطة الفرنسية.

ويدخل نادي باريس سان جيرمان المباراة أمام سانت إيتيان، رافعًا شعار الفوز ولا بديل عنه، من أجل إستعادة لقب كأس الرابطة الفرنسية، بعدما خسر اللقب في العام الماضي، ويحتل نادى باريس سان جيرمان الفرنسي المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الفرنسي، برصيد 45 نقطة، وبفارق سبع نقاط عن فريق مارسيليا صاحب المركز الثانى.

القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وسانت إيتيان، حيث من المنتظر أن تذاع المباراة بين باريس سان جيرمان وسانت إيتيان، عبر قناة “بي إن سبورت”، الناقل الحصري لمباريات كأس الرابطة الفرنسية.

مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وسانت إيتيان بث مباشر yalla shoot يلا شوت الجديد حصري اون لاين لايف اليوم 08-01-2020 في كأس الرابطة الفرنسية لحساب مباراة ربع النهائي في البطولة وسوف تقام اليوم الاربعاء المباراة في تمام الساعة الحادي عشر وخمس دقائق مساءا بتوقيت السعودية والساعة العاشره وخمس دقائق مساءا بتوقيت مصر في مواجهة قوية وصعبه اليوم حينما يستضيف نادي باريس سان جيرمان خصمه نادي سانت إيتيان في المباراة التي سوف تقام اليوم الاربعاء على ارضية ملعب بارك دي برانس معقل نادي باريس سان جيرمان مستقبل عليه المباراة في ربع نهائي كأس الرابطة الفرنسية.