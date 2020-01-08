اونلاين | «قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وسانت اتيان بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش سان جيرمان الآن

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مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وسانت اتيان في كأس الرابطة الفرنسية

تُستكمل منافسات الدور ربع النهائي من كأس الرابطة الفرنسية بمواجهات قوية بين الفرق المتواجدة بالمسابقة المحلية.

تتجه الأنظار لمباراة باريس سان جيرمان وسانت إيتيان المقرر خوضها غدا الأربعاء الموافق الثامن من يناير الجاري، وذلك في العاشرة والخمس دقائق مساء بتوقيت القاهرة والحادية عشر والخمس دقائق مساء بتوقيت السعودية.

مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وسانت اتيان في كأس الرابطة الفرنسية

مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وسانت اتيان في كأس الرابطة الفرنسية

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مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وسانت اتيان في كأس الرابطة الفرنسية

مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وسانت اتيان في كأس الرابطة الفرنسية

باريس سان جيرمان يأمل في الفوز مدعما بعاملي الأرض والجمهور، وذلك مستهدفا التأهل إلى نصف نهائي البطولة.

ويسيطر فريق باريس سان جيرمان بقيادة نجومه نيمار وكافاني وكذلك كيليان مبابي المهاجم الفرنسي الشاب على البطولات المحلية في فرنسا، لذلك يأمل في حصد الدوري وكأس الرابطة وكذلك كأس فرنسا.

في المقابل يأمل فريق سانت إيتيان لتحقيق نتيجة إيجابية أمام باريس سان جيرمان المنافس القوي والعنيد، مستهدفا أن يقوم بمفاجأة وينجح في تحقيق الفوز.