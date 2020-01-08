شكرا لقرائتكم خبر عن جواو فيليكس.. جوهرة " مدريدية " تسعى لترك بصمة في السوبر الإسباني والان مع التفاصيل

الأربعاء 8 يناير 2020

يصطدم فريق نادي أتلتيكو مدريد بالعملاق برشلونة في الدور نصف النهائي لبطولة كأس السوبر الإسباني التي تقام خلال الفترة من 8-12 يناير للمرة الأولى بمشاركة أربعة أندية على أراضي المملكة العربية السعودية .



وفي التقرير التالي يسلط معكم " في المدرج " الضوء على جواو فيليس جوهرة الروخيبلانكوس الطامحة في التألق وترك البصمة في السوبر الإسباني الأول.

جواو فيليكس أمل أتلتيكو مدريد في السوبر الإسباني

على الرغم من الترسانة المميزة من اللاعبين الهجوميين في فريق أتلتيكو مدريد إلا أن البرتغالي اليافع جواو فيليكس القادم من بنفيكا البرتغالي في الصيف الماضي بمبلغ 120 مليون يورو يعتبر النجم الأبرز على الرغم من سنه الصغير .

ومن المنتُظر أن يظهر اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا في بطولة السوبر الأولى التي يشارك بها بمستوى مميز للغاية في موسمه الإفتتاحي مع البروخيبلانكوس خاصًة بعد الإنطلاقة القوية له في مبارياته الأولى مع كتيبة سيميوني بالليجا .

لكن تلك الإنطلاقة لم تدم طويلًا حيث خفت سحر اللاعب ولم يقدر على مجاراة نسق المباريات القوية وإختفى في أكثر من لقاء ليبدأ الجمهور في طلب السير على نفس النهج وإظهار أفضل ما لديه مثلما كان يفعل مع فريقه البرتغالي وتحويله إلى ملعب واندا ميتروبوليتانو .

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وخلال جميع البطولات التي شارك بها أتلتيكو مدريد الموسم الجاري شارك اللاعب في ثمانية عشر لقاء إكتفى خلالهم بتسجيل أربعة أهداف فقط وقام بصناعة هدف يتيم لزملائه لتبدأ علامات الإستفهام تظهر على أدائه .

وأسفرت إصابة فيليكس في الكاحل الأيسر عن غيابة وعدم مشاركته في ستة مباريات بمختلف المنافسات الموسم الجاري وهي التي ضربته في شهر أكتوبر وإمتدت معه إلى منتصف شهر نوفمبر من العام الماضي 2019 .

رد الإعتبار من خسارة برشلونة بالليجا

وينتظر سيميوني من لاعبه المميز رد الفعل والفوز على برشلونة الذي تمكن من حسم موقعة الليجا في شهر ديسمبر الماضي على ملعب إستاد واندا ميتروليتانو بهدف الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي قبل النهاية بدقائق .

وشارك اللاعب في تلك المباراة منذ البداية في التشكيلة الأساسية لفريقه لكنه لم ينجح في تهديد مرمى الألماني مارك أندريه تيرشتيجن حامي عرين برشلونة بأي كرات خطيرة ولم يشفع له المستوى المهزوز البقاء على أرضية الملعب للنهاية ليغادر في الدقيقة السادسة والستين.

كما أن اللاعب خلال المباريات الكبرى في جميع البطولات لم ينجح في ترك بصمته الحقيقية التي ظهر عليها مع بنفيكا وأبهر بها العالم وكانت أهدافه في شباك فرق متوسطة المستوى والأداء.

فيما غاب عن الظهر ضد أندية عريقة وكبيرة ذات إسم مثل يوفنتوس البرتغالي وبرشلونة وريال مدريد بالإضافة إلى فالنسيا الفرق الثلاثة المشاركة في بطولة السوبر الإسباني الموسم الجاري.

فهل ينجح اللاعب في محو ما مضى وقيادة فريقه لتخطي عقبة برشلونة والوصول للمباراة النهائية أم سيكتفي بدور المشاهد للخسارة ؟