شكرا لقرائتكم خبر عن أراضي المملكة تشهد على التغيير الجذري لبطولة السوبر الإسباني والان مع التفاصيل

الأربعاء 8 يناير 2020

شهدت المملكة العربية السعودية التغيير التاريخي الذي طرأ على بطولة السوبر الإسباني التي تقام للمرة الأولى على أراضي المملكة بمشاركة أربعة فرق وهي برشلونة حامل لقب الدوري وفالنسيا بطل كأس الملك وأتلتيكو مدريد والريال وصيف وثالث الليجا .



وتفتتح البطولة المصغرة يوم الثامن من شهر يناير الجاري بمباراة ريال مدريد ضد فالنسيا فيما يقام نصف النهائي الآخر بين برشلونة وأتلتيكو مدريد يوم التاسع من الشهر ذاته ويتقابل الفريقان في الدور النهائي يوم 12.

وتعتبر النسخة هي الثاني التي تقام خارج حدود الدولة الإسباني تواليًا حيث أقيمت النسخة الماضية بين برشلونة حامل لقبي الدوري والكأس ووصيف كأس الملك فريق نادي إشبيلية في مدينة طنجة المغربية وحسمها رفقاء ليونيل ميسي لمصلحتهم .

وفي السطور التالية يلقي " في المدرج " الضوء على التطورات التي صاحبت بطولة كأس السوبر الإسباني منذ إنطلاقتها وحتى النسخة الحالية .

تغيير النظام

سابقًا كانت تقام مباريات كأس السوبر الإسباني بين بطل الدوري والكأس أو وصيف كأس الملك منذ إنطلاقتها موسم 1981-1982 وذلك في حل تتويج فريق واحد بالبطولتين المحليتين في إسبانيا .

لكن الإتحاد المحلي في البلاد أعلن في شهر فبراير من العام الماضي 2019 تغيير نظام البطولة بعد أن أعلنت الجمعية العمومية غير العادية على القرارات التي تضمنت إقامتها في شهر يناير من كل عام خارج إسبانيا .

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وتقرر أن تقام النسخة الحالية بنظام الدورة المجمعة المصغرة بين أربعة فرق سيكون طرفي نصف النهائي الأول بين بطل كأس الملك ووصيف بطل الدوري فيما سيكون نصف النهائي الآخر بين بطلي الدوري ووصيف كأس الملك .

وفي حالة حدوث تعارض في إحتساب النقاط يتم اللجوء إلى الفريق الذي نجح في تحقيق أفضل النتائج بالليجا ولم يتأهل إلى نهائي بطولة كأس الملك من أجل المشاركة في السوبر الإسباني بنظامه الجديد .

تغيير الموعد

ومن التعديلات الجديدة التي طرأت على نظام المسابقة إقامتها في كل عام شهر يناير بعد أن كانت تقام سابقًا في شهر أغسطس أو سبتمبر على أقصى تقدير كإفتتاحية مباريات الموسم بين بطل الدوري وبطل الكأس .

تغيير البلد المضيف

كان نظام بطولة كأس السوبر الإسباني قديمًا يقام بنظام مباريات الذهاب والإياب على ملعب الفريقين المتقابلين قبل أن يحدث تغيير طارئ على نظامها العام الماضي ليتم نقلها للمرة الأولى إلى مدينة طنجة المغربية خارج إسبانيا.

وأجبر تلك التغيير المسؤولين على إقامة السوبر من مباراة واحدة فقط وتمكن البلوجرانا الموسم الماضي من الفوز على فريق نادي إشبيلية بهدفين مقابل هدف واحد بعد التمديد إلى شوطين إضافيين .

وقبل شهرين وبالتحديد في شهر نوفمبر 2019 أعلن الإتحاد الإسباني إسناد مهمة إقامة وتنظيم بطولة السوبر إلى المملكة العربية السعودية بالنظام الجديد لمدة ثلاثة سنوات على أن يحصل الإتحاد على مبلغ 40 مليون يورو عن كل نسخة من النسخ التي تقام في المملكة .