شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة.. حامل لقب تاريخي للسوبر الإسباني " والفاشل " الأكبر والان مع التفاصيل

الأربعاء 8 يناير 2020

لم يتبقى سوى أيام قليلة على إنطلاق بطولة السوبر الإسباني التي تقام في المملكة العربية السعودية للمرة الأولى بمشاركة أربعة أندية في الفترة من الثامن وحتى الثاني عشر من الشهر الجاري يناير 2020 .



ويلعب في النسخة الحالية للبطولة برشلونة حامل لقب الدوري وفالنسيا بطل كأس ملك إسبانيا بالإضافة إلى ريال مدريد وأتلتيكو مدريد أصحاب المركزين الثاني والثالث في بطولة الليجا الموسم المنصرم .

وكانت القرعة قد أوقعت برشلونة حامل لقب الدوري في مواجهة وصيف الليجا فريق نادي أتلتيكو مدريد فيما سيلعب في نصف النهائي الآخر ريال مدريد ثالث الدوري مع فالنسيا حامل لقب كأس الملك .

وفي التقرير التالي يلقي " في المدرج " الضوء على فريق نادي برشلونة حامل اللقب التاريخي لبطولة السوبر الإسباني والفاشل الأكبر في حصد اللقب في نسخ أخرى .

البطل التاريخي

يدخل برشلونة البطولة وهو حامل لقب السوبر الإسباني التاريخي ومحقق الأرقام المشرفة على مدار المنافسات منذ إنطلاقتها حيث يتفوق على جميع الفرق في عدد مرات التتويج والوقوف على المنصات .

ويمتلك البلوجرانا في جعبتهم ثلاثة عشر لقبًا إحتلوا بهم عرش السوبر الإسباني بل وإمتد الأمر إلى ما أكبر من ذلك حيث عادل ألقاب الثلاث فرق التي ستشارك وتتنافس معه على لقب النسخة الحالية الريال وأتلتيكو وفالنسيا الذين يمتلكون مجتمعين ثلاثة عشر لقبًا فقط .

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ويعتبر الريال أقرب المنافسين لبرشلونة بعد أن نجح في الحصول على اللقب في عشرة مناسبات فيما حقق أتلتيكو مدريد البطولة في مرتين وتمكن خفافيش نادي فالنسيا من حصد السوبر الإسباني في مناسبة يتيمة .

الفاشل الأكبر

وعلى الرغم من أن برشلونة حامل اللقب التاريخي لبطولة كأس السوبر الإسباني إلا أن ينفرد أيضًا بلقب أكثر من خسر البطولة على مر التاريخ منذ إنطلاقتها وحتى بطولة العام الجاري 2020 .

وسبق للعملاق الكتالوني خسارة بطولة السوبر في عشرة مرات كاملة أكثر من أي فريق آخر ليحمل بجدارة لقب " الفاشل " الذي حصل على الوصافة بفارق مريح عن أقرب منافسية فريق نادي ريال مدريد الذي خسر المنافسة في خمسة مرات فقط .

وتعود النسخة الأخيرة التي خسر فيها برشلونة بطولة السوبر الإسباني إلى العام 2017 حينما تكبد مرارة الخسارة من العدو والغريم التقليدي واللدود فريق نادي ريال مدريد الذي دخل البطولة بصفته حامل لقب الدوري فيما لعب برشلونة ممثلًا لحامل لقب كأس ملك إسبانيا .

ونجح الملكي في حسم اللقب بعد أن أقيمت المباراة بنظام الذهاب والإياب بفوزه على ملعب الكامب نو بثلاثة أهداف مقابل هدف وكرر الإنتصار إيابًا على ملعبه سانتياجو بيرنابيو بهدفين مقابل لا شيء .

فيما كان الفوز الأخير بلقب المسابقة في العام الماضي 2018 على حساب فريق نادي إشبيلية بهدفين مقابل هدف في النسخة الأولى التي أقيمت خارج إسبانيا بمدينة طنجة المغربية قبل أن تنتقل الموسم الجاري للسعودية ولمدة ثلاثة مواسم مقبلة .

فهل ينجح برشلونة في حصد لقب النسخة الجديدة أم سيواصل فشله ويحقق لقب الوصيف ؟