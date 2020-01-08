مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 8 - 1 - 2020 والقنوات الناقلة

الأربعاء 8 يناير 2020

تقام اليوم الأربعاء 8-1-2020 عدة مباريات في مسابقات وبطولات مختلفة على مستوى العالم، أبرزها مباراة ريال مدريد وفالنسيا في كأس السوبر الإسباني.



حيث يلتقي إنبي أمام الاتحاد السكندري في الدوري المصري.

وتستضيف المملكة العربية السعودية مباراة ريال مدريد وفالنسيا في السوبر الإسباني.

ويسلط لكم موقع "الخليج 365"، الضوء على موعد المباريات بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى القنوات الناقلة لها.

موعد مباريات الدوري المصري

Advertisements

طلائع الجيش ضد حرس الحدود، تقام المباراة في تمام الثانية والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثالثة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة أون سبورت.

سموحة ضد وادي دجلة، تقام المباراة في تمام الخامسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة أون سبورت.

إنبي ضد الاتحاد السكندري، تقام المباراة في تمام السابعة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة أون سبورت.

موعد مباريات كأس كارباو

ليستر سيتي ضد أستون فيلا، تقام المباراة في تمام العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 2.

موعد مباريات السوبر الإسباني

ريال مدريد ضد فالنسيا، تقام المباراة في تمام التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.