شكرا لقرائتكم خبر عن «ماني» يغادر مطار الغردقة لبلاده بعد فوزه بجائزة الأفضل في إفريقيا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - غادر مطار الغردقة الدولي، صباح الأربعاء، النجم السنغالى ساديو مانى، لاعب ليفربول الإنجليزى، إلى السنغال، مسقط رأسه، في إجازة لمدة 24 ساعة، وذلك بعد فوزه بلقب أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2019.
وكان النجم السنغالى قد حضر إلى مدينة الغردقة، الإثنين، بصحبة 9 أفراد، بينهم اثنان من الجهاز الفنى لليفربول، وأحد أفراد الطاقم الطبى للفريق الإنجليزى، فضلًا عن 3 أفراد للحراسة الشخصية، التي لازمت النجم السنغالى طوال فترة تواجده في الغردقة، إلى جانب مدير أعماله السنغالى.
كانت هذه تفاصيل خبر «ماني» يغادر مطار الغردقة لبلاده بعد فوزه بجائزة الأفضل في إفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.