شكرا لقرائتكم خبر عن «ماني» يغادر مطار الغردقة لبلاده بعد فوزه بجائزة الأفضل في إفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - غادر مطار الغردقة الدولي، صباح الأربعاء، النجم السنغالى ساديو مانى، لاعب ليفربول الإنجليزى، إلى السنغال، مسقط رأسه، في إجازة لمدة 24 ساعة، وذلك بعد فوزه بلقب أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2019.

وكان النجم السنغالى قد حضر إلى مدينة الغردقة، الإثنين، بصحبة 9 أفراد، بينهم اثنان من الجهاز الفنى لليفربول، وأحد أفراد الطاقم الطبى للفريق الإنجليزى، فضلًا عن 3 أفراد للحراسة الشخصية، التي لازمت النجم السنغالى طوال فترة تواجده في الغردقة، إلى جانب مدير أعماله السنغالى.