شكرا لقرائتكم خبر عن القائمة الكاملة للفائزين بجوائز «الأفضل في أفريقيا» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن قائمة الفائزين بجوائز الأفضل في القارة لعام 2019، خلال الحفل الذي أقيم، أمس الثلاثاء، بمدينة الغردقة.
وتوج النجم السنغالي ساديو ماني، لاعب ليفربول الإنجليزي، بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا، بعد تفوقه على منافسيه المصري محمد صلاح والجزائري رياض محرز.
وجاءت قائمة الفائزين كاملة كالآتي:
أفضل لاعب في أفريقيا: ساديو ماني (السنغال)
أفضل لاعب داخل القارة: يوسف بلايلي (الجزائر)
أفضل لاعبة في أفريقيا: أسيسات أوشولا (نيجيريا)
أفضل لاعب صاعد: أشرف حكيمي (المغرب)
أفضل مدرب رجال: جمال بلماضي (الجزائر)
أفضل مدربة سيدات: ديزيريه إليس (جنوب أفريقيا)
هدف العام: رياض محرز (الجزائر)
أفضل منتخب سيدات: الكاميرون
أفضل منتخب رجال: الجزائر
أفضل اتحاد في أفريقيا: الاتحاد المصري لكرة القدم
أفضل رئيس نادي: مويس كاتومبي (رئيس نادي مازيمبي الكونغولي)
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