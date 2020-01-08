شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الديوك الفرنسية والماتدور يسيطرون على جنسيات السوبر الإسباني والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 يناير 2020

يترقب عشاق الكرة العربية والعالمية بطولة السوبر الإسباني التي تقام للمرة الأولى في المملكة العربية السعودية بمشاركة أربعة أندية في نسخة مصغرة يتنافس فيها برشلونة وأتلتيكو مدريد وفالنسيا وريال مدريد .



وستشهد تلك النسخة حضور الكثير من اللاعبين والمدربين أصحاب الجنسيات المختلفة والتي تسيطر عليها الجنسية الإسبانية بمشاركة أربعة وأربعين لاعب ومدرب فيما تظهر الجنسية الفرنسية بصورة قوية .

وفي السطور التالية يأخذكم " في المدرج " لإلقاء الضوء على جنسيات لاعبي الفرق الأربعة المشاركة في السوبر الإسباني .

جنسيات لاعبي فريق نادي برشلونة

وجاءت جنسيات لاعبي البلوجرانا على النحو التالي :-

الجنسية الإسبانية :- تسعة لاعبين والمدرب فالفيردي.

الجنسية الفرنسية :- خمسة لاعبين .

الجنسية البرازيلية :- لاعبان .

الجنسية الاوروجويانية :- لاعبان .

جنسيات مختلفة من الأرجنتين والبرتغال وتشيلي وكرواتيا والسنغال وهولندا :- لاعب واحد .

جنسيات لاعبي فريق نادي ريال مدريد

فيما جاءت جنسيات لاعبي الملكي ريال مدريد كالآتي :-

الجنسية الإسبانية :- تسعة لاعبين .

الجنسية الفرنسية :- أربعة لاعبين والمدرب زين الدين زيدان .

الجنسية البرازيلية :- خمسة لاعبين .

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الجنسية البلجيكية :- لاعبان .

جنسيات مختلفة مثل ألمانيا وأوروجواي وصربيا وويلز وكولومبيا والدومينيكان لاعب واحد .

جنسيات لاعبي فريق نادي أتلتيكو مدريد

بينما تأتي جنسيات لاعبي الروخيبلانكوس على النحو التالي :-

الجنسية الأرجنتينية :- المدير الفني للفريق دييجو سيميوني .

الجنسية الإسبانية :- إحدى عشر لاعبًا .

الجنسية البرازيلية :- لاعبان .

جنسيات مختلفة من سلوفينيا وصربيا بالإضافة إلى الأرجنتين والبرتغال والمكسيك وإنجلترا وكرواتيا وأوروجواي وكولومبيا وغانا والجبل الأسود وفرنسا لاعب واحد .

جنسيات لاعبي فريق نادي فالنسيا

وجاءت جنسيات لاعبي الخفافيش كالآتي :-

الجنسية الإسبانية :- ثلاثة عشر لاعبًا والمدرب ألبرت سيلاديس.

الجنسية الفرنسية :- أربعة لاعبين .

الجنسية البرتغالية :- لاعبان .

جنسيات مختلفة من هولندا والأرجنتين والبرازيل وإيطاليا وإفريقيا الوسطى وكوريا الجنوبية والدنمارك وأوروجواي وروسيا :- لاعب واحد .

وبذلك يكون الخفافيش فريق نادي فالنسيا أصحاب الظهور الأكبر للجنسيات الإسبانية بواقع ثلاثة عشر لاعبًا بالإضافة إلى المدير الفني ويليهم فريق نادي أتلتيكو مدريد بإحدى عشر لاعبًا والبلوجرانا فريق نادي برشلونة بوجود تسعة لاعبين إسبان والمدرب والريال بنفس اللاعبين ومدرب فرنسي وهو زيدان .

فيما جاءت الجنسية الفرنسية في المركز الثاني فيما يخص لاعبي الفرق الأربعة المشاركة في البطولة والمدربين بوجود أربعة عشر لاعبًا ومدير فني واحد وإحتلت البرازيل المركز الثالث بعشرة لاعبين .