شكرا لقرائتكم فاطمة سامورا تعرب عن سعادتها بالأقامة في مصر وحفل سهل حشيش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وقالت سامورا: "تم تعييني في الصيف كقائم باعمال سكرتير عام الكاف واقمت في مصر، ومنذ ذلك التوقيت وانا استمتع بالاقامة هنا والمشاركة في أعمال وفعاليات الاتحاد الافريقي واخرها حفل الافضل" .

وعن اختيار ماني الافضل في افريقيا قالت: "ساديو استحق الجائزة عن جدارة واستحقاق فهو لاعب كبير ويساهم في انجازات كبيرة لفريق ليفربول الذي يعد الافضل في العالم بالوقت الحالي" .

واضافت: "نواجه العديد من التحديات كل يوم ونعمل على تخطيها واتخاذ افضل القرارات من اجل مصلحة الكرة الافريقية، ويمكنك الان مقارنة الاوضاع ستجدها مختلفة وفي تقدم مستمر" .

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وحصل ساديو ماني على جائزة أفضل لاعب فى أفريقيا لعام 2019، بعد تتويجه مع الريدز ببطولة دوري أبطال أوروبا 2019 وقيادة السنغال لنهائى أمم أفريقيا فى مصر قبل خسارة اللقب أمام الجزائر، فيما جاء الدولى المصري محمد صلاح وصيفاً والجزائرى رياض محرز نجم مانشستر سيتي ثالثاً.

وكان الدولى المصري محمد صلاح نجم ليفربول وزميل ساديو ماني، قد توج بجائزة أفضل لاعب فى أفريقيا نسختى 2017 و2018.

وتوجه ساديو مانى، لاعب منتخب السنغال المحترف فى صفوف فريق ليفربول، بالشكر إلى من ساندوه خلال مسيرته الكروية، وذلك بعد فوزه بجائزة أفضل لاعب فى إفريقيا لعام 2019 للمرة الاولى فى تاريخيه، خلال الحفل السنوي لتوزيع جوائز الاتحاد الافريقي لكرة القدم "الكاف" الذى أقيم فى مدينة الغردقة بحضور كبار الشخصيات الرياضية سواء الرسمية أو نجوم كرة القدم.