شكرا لقرائتكم الشباب والرياضة تستفسر عن الأندية المطالبة بتقنية الـ var ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقي مسئولو اتحاد الكرة خطاب من وزارة الشباب و الرياضة بقيادة اشرف صبحي، يستفسر فيه عن وجود شركات مصرية تقدمت بطلب الحصول على تطبيق تقنية الـvar فى الدوري المصري للموسم الجاري 2019 – 2020 ، من بين الـ13 شركة المتقدمة .

أكد مسئولو اتحاد الكرة فى الرد علي استفسار وزارة الرياضة أن جميع الشركات المتقدمة لتطبيق تقنية حكم الفيديو فى الدوري لا يوجد بها أي شركات مصرية، خاصة أن هذا الأمر جديد على الساحة الكروية ولم يتم العمل بتقنية الـvar إلا مع بداية كأس العالم 2018 التى أقيمت بروسيا.

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كان مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني ، أكدو أن تطبيق تقنية الـVAR أو حكم الفيديو فى الدوري المصري باتت قريبة للغاية ومن الممكن أن يتم تطبيقها قبل نهاية الدور الأول للدوري الممتاز، بعد التواصل مع الاتحاد الدولي فيفا و الكاف عن طريق محمد فضل عضو اللجنة ، وتدريب عدد من الحكام على إستخدام التقنية ، لتقترب الأمور الخاصة بتقنية الفيديو من الرتوش الأخيرة و بالتالي تطبيقها خلال الفترة المقبلة.

يعقد مسئولو اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني اجتماع خلال الساعات المقبلة من أجل مناقشة عدد من الملفات الهامة والتى على رأسها موعد تطبيق تقنية حكم الفيديو فى الدوري إلى جانب تعديل رواتب الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي بقيادة شوقى غريب بعد الإنجاز الذى تحقق مؤخراً بالفوز ببطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة و التأهل لاوليمبياد طوكيو 2020 خاصة أن الرواتب التى كان يحصل عليها الفريق ضعيفة ، كما يتطرق المجلس فى جلسته إلى الأمور الخاصة بمواعيد الدوري و السوبر المصري الذى يجمع الأهلي بطل الدورى للنسخة الماضية و الزمالك بطل كأس مصر والمحدد إقامته فى فبراير المقبل والمفاضلة بين إقامته بالإمارات أو السعودية.