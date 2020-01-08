شكرا لقرائتكم بعثة فراعنة اليد تعود من معسكر السويد استعدادا لبطولة أمم أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
خسر منتخب رجال كرة اليد الأول بقيادة مديره الفنى الإسبانى جارسيا أمس من نظيره السويدى بنتيجة 27 /24 فى إطار ثاني وديات 2020، وتلقى المنتخب خسارة فى أولى الوديات التى أقيمت أول أمس الأحد من نظيره السويدى أيضًا بنتيجة 28/27.
توجه منتخب مصر لكرة اليد إلى السويد من صربيا بعدما خاض معسكرًا مغلقًا شهد خوض لقاءين مع المنتخب الصربى فى برنامج الإعداد، وحرص عمرو جويلى سفير مصر فى صربيا على استقبال بعثة المنتخب الوطني لكرة اليد برئاسة هشام نصر رئيس الاتحاد المصري للعبة فى مقر السفارة، حيث تناولت البعثة الغداء فى منزل السفير، الذى أشاد بقيمة كرة اليد المصرية على الصعيد الدولى.
خاضت بعثة اليد مباراتين فى صربيا مع منتخبها الأول بمحترفيه فازت فى الأولى وخسرت فى الثانية خلال برنامج استعدادها لأمم أفريقيا المقرر لها شهر يناير المقبل بتونس المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 وجاء خوض منتخب مصر معسكر صربيا بدعوة من الاتحاد الصربى لكرة اليد الذى يحتفل بمرور 70 عامًا على تأسيس اتحاد كرة اليد هناك، بالإضافة إلى أن دعوته لمواجهة منتخب مصر تأتى فى إطار استعداداته لخوض منافسات بطولة الأمم الأوروبية التى تنطلق منافساتها منتصف الشهر المقبل أيضًا وتقام مبارياتها فى ثلاثة دول هى النمسا وسويسرا والسويد.
ويشهد دورى المحترفين حاليًا فترة توقف من أجل استعداد المنتخب لأمم أفريقيا، حيث أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد من قبل، انطلاق منافسة المرحلة النهائية بدورى المحترفين يوم 6 فبراير المقبل لتحديد البطل.
ونجح فريق كرة اليد بنادى الزمالك فى التأهل إلى المرحلة النهائية لتحديد بطل دورى المحترفين متصدرًا جدول الترتيب بـ21 نقطة من المواجهات المباشرة، بالرغم من احتلاله المركز الثانى فى حسبة النقاط الاعتبارية حتى الآن برصيد 59.5 نقطة، بينما تأهل الأهلى أيضًا إلى هذا الدور فى المرتبة الثانية بواقع 17 نقطة فى ظل عدم تصدره مسابقة المحترفين.
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