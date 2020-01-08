شكرا لقرائتكم وائل جمعة يشيد يتنظيم مصر لحفل اختيار أفضل لاعب في افريقيا 2019 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أشاد وائل جمعة مدافع النادي الأهلي السابق ومنتخب مصر، بالتنظيم المصري لحفل جوائز اختيار أفضل لاعب في افريقيا، حيث حصل ساديو ماني على جائزة أفضل لاعب فى أفريقيا لعام 2019، بعد تتويجه مع الريدز ببطولة دوري أبطال أوروبا 2019 وقيادة السنغال لنهائى أمم أفريقيا فى مصر قبل خسارة اللقب أمام الجزائر، فيما جاء الدولى المصري محمد صلاح وصيفاً والجزائرى رياض محرز نجم مانشستر سيتي ثالثاً.

وكتب جمعة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "مصر هي الوجهة التي استقبلت هذه الأيام أساطير القارة السمراء ونجوم العالم لحضور حفل تسليم جوائز الأفضل في أفريقيا ومرة أخرى تنجح في رسم صورة رائعة أبهرت العالم كله" .



وائل جمعة

كان وائل جمعة قد شارك في مباراة الأساطير التي أقيمت على هامش حفل جوائز الأفضل في أفريقيا، والتي استضافتها سفح أهرامات الجيزة، وشارك فيها عدد كبير على رأسهم السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وأحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي "كاف"، وفاطمة سامورا السكرتير العام للاتحاد الدولي المشرف العام على اللعب في القارة السمراء حالياً مالياً وإدارياً، ولاعبون عالميون على قدر البرازيلي كافو.

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ونجح مانى المولود فى 10 أبريل 1992، فى التتويج بالجائزة للمرة الأولى فى مسيرته الكروية، بعدما تواجد فى قائمة الثلاثة الاوائل خلال النسخ الثلاث الماضية، حيث حصل على المركز الثالث عامى 2016 و2017، وحل وصيفا فى العام الماضى خلف النجم المصرى محمد صلاح.

وجاءت أرقام ساديو ماني على مدار الموسم الحالى من خلال مشاركته فى 61 مباراة وأحرز 34 هدفا مع ناديه الإنجليزى ومنتخب بلاده وساهم فى صناعة 15 هدفا لزملائه.

وأوضح "الكاف" أنه تم التوصل إلى المراكز الثلاثة الأولى فى قوائم المرشحين لحصد جوائز الاتحاد الأفريقى لعام 2019 بعد تصويت من لجنة الكاف الفنية والتطوير ولجنة من خبراء الإعلام مع التركيز على أداء المرشحين خلال العام قيد الاستعراض 2019، كما تضمنت الاختيارات تصويت مجموعة مختارة من أساطير الكاف المؤلفة من الفائزين السابقين باللقب الفردى الأبرز فى كرة القدم الأفريقية، وشارك الأساطير فى عملية التصويت للاعب العام (رجال وسيدات)".