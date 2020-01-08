شكرا لقرائتكم تعرف على أول رد فعل رسمي للزمالك بعد انضمام كهربا للأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كهربا تلقي اتحاد الكرة، صباح اليوم، خطاب رسمي من نادي الزمالك يشكو فيه محمود كهربا لاعب الأهلي الجديد، والذى يتهمه فيه بالهروب من الأبيض والسفر للبرتغال دون علم الزمالك إلى جانب التعاقد مع الأهلي .

وتضمن الخطاب المرسل من الزمالك ضرورة التحقيق فى واقعة هروب اللاعب إلى البرتغال و قانونية تعاقده مع الأهلي.



كهربا

كشف مسئولو اتحاد الكرة أن النادى الأهلى سدد ما يقرب من 15 مليون جنيه نقدا قبل الموافقة على قيد اللاعب محمود كهربا الوافد الجديد من أفيش البرتغالى، بعدما قرر اتحاد الكرة عدم السماح لأى ناد بالقيد إلا بعد سداد المستحقات المتأخرة على الأندية.

وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أن النادى الأهلى بعد مراجعة الإدارة المالية، تبين أحقية اتحاد الكرة لديه فيما يقرب من 15 مليون جنيه عبارة عن مستحقات متأخرة عند قيد بعض اللاعبين بجانب نسبة الـ3% من عقد اللاعب وعائد اتحاد الكرة من البث الفضائى لمباريات الأهلى.

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محمود كهربا وأنهى النادى الأهلي إجراءات قيد محمود كهربا في صفوف القلعة الحمراء رسميا بعد سداد المتأخرات على النادى، وتواجد محمد مرجان، المدير التنفيذى للنادى الأهلي، فى مقر اتحاد الكرة منذ قليل لإنهاء إجراءات قيد كهربا، بعدما تمسك مسئولو اتحاد الكرة بالحصول على المستحقات المتأخرة لدى النادى الأهلى قبل قيد محمود كهربا الوافد الجديد من أفيش البرتغالى فى القائمة، قبل مباراة إف سى مصر فى الجولة الـ12 بالدورى على استاد القاهرة.

وعقد مرجان جلسه مع وليد العطار المدير التنفيذى لاتحاد الكرك جلسة للتشاور حول هذه الأمور ومحاولة إنهائها حتى يتم قيد اللاعب رسميا فى القائمة الحمراء بعد وصول البطاقة الدولية رسميا.



محمود كهربا

وأعلن مسئولو اتحاد الكرة، مؤخرا، وصول البطاقة الدولية الخاصة باللاعب محمود كهربا جناح الأهلى الجديد من أفيش البرتغالى، ليتم إنهاء الجدل حول هذا الأمر، على أن يتم قيد اللاعب رسميا فى قائمة الأهلى الشتوية اليوم الأحد ليصبح من حقه المشاركة فى مباريات الدورى اعتبارا من مباراة اليوم أمام نادى مصر فى الأسبوع الـ12.