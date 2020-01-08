شكرا لقرائتكم تعرف على موعد عودة طارق حامد لمران الزمالك وموقف جمعة وعبد الغني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل حصل طارق حامد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على راحة من مران اليوم بسبب تواجده أمس في الغردقة لحضور حفل الكاف لجائزة أفضل لاعب داخل القارة الإفريقية التي كان حامد من ضمن المرشحين لحصدها ، حيث ينتظم اللاعب في التدريبات الجماعية غدا الخميس استعدادا لمواجهة زيسكو الزامبي مساء الجمعة المقبل في الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا .
وواصل عبدالله جمعة ظهير أيسر الفريق خضوعه للبرنامج التأهيلي الموضوع له من قبل الجهاز الفني للفريق لزيادة معدلات لياقته البدنية .
فيما حصل محمد عبدالغني مدافع الفريق على راحة من التدريبات الجماعية للفريق اليوم بسبب معاناته من الإجهاد .ومنح الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون اللاعب راحة على أن ينتظم في مران غدا بشكل طبيعي .
ويستعد الفريق لمواجهة زيسكو الزامبي مساء الجمعة المقبل في الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا .
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