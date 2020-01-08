بعد ساعات من فوز ماني بـ «الأفضل» في إفريقيا.. محمد صلاح يتوّج بجائزة جديدة

توّج النجم العربي المصري لاعب ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، اليوم الأربعاء بجائزة جديدة، وذلك بعد ساعات من فوز زميله السنغالي ساديو ماني بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا عام 2019.

ونال محمد صلاح جائزة أجمل أهداف ليفربول في شهر ديسمبر من العام الماضي 2019، عن هدفه الرائع في مرمى فريق سالزبرج النمساوي، ضمن منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وكان صلاح قد سجل هدفاً في مرمى الفريق النمساوي من زاوية مستحيلة، حيث نال هذا الهدف أكبر عدد من الأصوات عبر الموقع الإلكتروني للنادي الإنجليزي.

وتغلب هدف الفرعون المصري على هدف زميله في الفريق ترينت ألكسندر أرنولد في شباك ليستر سيتي.

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وجاء في المركز الثالث هدف ديفوك أوريجي الثاني في إيفرتون، بينما حقق هدف روبرتو فيرمينو في مرمى فلامنجو في نهائي كأس العالم للأندية المركز الرابع.