سموحة يكشف عن 13 طلبا لاتحاد الكرة لتحقيق العدالة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب المهندس فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادى سموحة بمساواة الفريق السكندرى مع أهل القمة الأهلى والزمالك، خاصة فى المباريات التى يخوضها سموحة خارج الديار فى محافظات مصر، ويحتل سموحة المركز الخامس بجدول ترتيب الدورى برصيد 17 نقطة بعد أن لعب 11 مباراة فاز فى 4 مواجهات وتعادل فى 5 وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 13 هدفاً وتلقت شباكه 11 هدفاً. وكتب عامر عبر حسابه الشخص على موقع فيس بوك: ماذا يطلب نادى سموحة من اتحاد كرة القدم لابد من تطبيق نظام الفار لعلاج الأخطاء التحكيمية غير المتعمدة اللعب على نفس الملاعب التى يلعب عليها الأهلى والزمالك فى لقاء أندية المحافظات مثل طنطا والمصري وخلافة عدم لعب مباراتي المصري في السويس ونقل الثانية الي برج العرب الاسراع في الفصل في النزاعات المالية والقضايا المعروضة علي لجنة فض المنازعات العمل علي تسويق الدوري المصري والكاس بطريقة افضل خاصة انه لا يوجد جوائز مالية توازي صرف الاندية علي فرقها Advertisements تفعيل رابطة الاندية المحترفة وادارتها للدوري العام واستقلاليتها تخفيض عدد أعضاء الجمعية العمومية إلى 100 نادٍ على الاكثر الغاء شرط ممارسة كرة القدم كشرط للترشح علي احد مقاعد اتحاد كرة القدم نظام الانتخاب فردي وعدم تطبيق نظام اللائحة اختصار عدد اعضاء مجلس الادارة الي7 لتفعيلة وتيسير القدرة علي اتخاذ القرار التمسك بالشروط واللوائح التي يبدء بها الموسم الكروي وعدم تغييرها اثناء الموسم الواحد الشفافية ومحاربة الفساد وعدم التستر علي اي مخالفة. ويستدرج سموحة نظيره وادى دجلة فى تمام الخامسة مساء اليوم الأربعاء على استاد المكس بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري العام فى مواجهة صعبة للفريقين اللذين تلقى كل منهما خسارة فى الجولة الأخيرة للمسابقة حيث خسر الفريق السكندرى من المصرى البورسعيدى بهدفين مقابل هدف فيما سقط الفريق الدجلاوى أمام الطلائع بثلاثة أهداف مقابل هدف.

فرج عامر

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