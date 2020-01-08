شكرا لقرائتكم فرج عامر يطالب الجبلاية بمساواته بالأهلي والزمالك فى 12 نقطة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب المهندس فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة بمساواة الفريق السكندري، مع أهل القمة الأهلي والزمالك، خاصة في المباريات التي يخوضها سموحة خارج الديار في محافظات مصر، ويحتل سموحة المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري برصيد 17 نقطة بعد أن لعب 11 مباراة فاز فى 4 مواجهات وتعادل فى 5 وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 13 هدفاً وتلقت شباكه 11 هدفاً.

وكتب عامر عبر حسابه الشخص على موقع فيس بوك: ماذا يطلب نادي سموحة من اتحاد كرة القدم.. لابد من تطبيق نظام الفار لعلاج الاخطاء التحكيمية الغير متعمدة.. اللعب علي نفس الملاعب التي يلعب عليها الاهلي والزمالك في لقاء اندية المحافظات مثل طنطا والمصري وخلافة.. عدم لعب مباراتي المصري في السويس ونقل الثانية الي برج العرب.. الاسراع في الفصل في النزاعات المالية والقضايا المعروضة علي لجنة فض المنازعات.. العمل علي تسويق الدوري المصري والكاس بطريقة افضل خاصة انه لا يوجد جوائز مالية توازي صرف الاندية علي فرقها.. تفعيل رابطة الاندية المحترفة وادارتها للدوري العام واستقلاليتها.. تخفيض عدد اعضاء الجمعية العمومية الي 100 نادي علي الاكثر.. الغاء شرط ممارسة كرة القدم كشرط للترشح علي احد مقاعد اتحاد كرة القدم.. نظام الانتخاب فردي وعدم تطبيق نظام اللائحة.. اختصار عدد اعضاء مجلس الادارة الي7 لتفعيلة وتيسير القدرة علي اتخاذ القرار.. التمسك بالشروط واللوائح التي يبدء بها الموسم الكروي وعدم تغييرها اثناء الموسم الواحد.. الشفافية ومحاربة الفساد وعدم التستر علي اي مخالفة.

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ويستدرج سموحة نظيره وادى دجلة فى تمام الخامسة مساء اليوم الأربعاء على استاد المكس بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري العام فى مواجهة صعبة للفريقين اللذين تلقى كل منهما خسارة فى الجولة الأخيرة للمسابقة حيث خسر الفريق السكندرى من المصرى البورسعيدى بهدفين مقابل هدف فيما سقط الفريق الدجلاوى أمام الطلائع بثلاثة أهداف مقابل هدف.