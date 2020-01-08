شكرا لقرائتكم الخطيب يجتمع مع لجنة التخطيط لمناقشة ملف تجديد رباعي الأحمر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعقد محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي إجتماعاً مع لجنة التخطيط لقطاع الكرة بالاهلي، في غضون الساعات القليلة المقبلة من أجل مناقشة عدة موضوعات وقضايا كروية هامة منها ملف التجديد للرباعي أحمد فتحي ، وليد سليمان ، حسام عاشور وشريف إكرامى، بجانب بحث العروض التى تأتي لأكثر من لاعب بالفريق يأتي في مقدمتهم ، صالح جمعة وصلاح محسن وعمار حمدي فضلاً عن مناقشة ملف الصفقة الجديدة التى مازال الأهلي يحاول إنهائها حالياً لتدعيم خط الهجوم في ميركاتو الشتاء الحالي بناءً على طلب رينيه فايلر .

لجنة الكرة بالأهلى كانت قد أوصت بمنح الفرصة لمهاجم الفريق الشاب صلاح محسن حتى نهاية الموسم الجاري وعدم الموافقة على العروض التي تلقاها اللاعب خلال الفترة الماضية من عدة أندية محلية يأتي في مقدمتها سموحة وإنبي، وتبدو "وصية" لجنة الكرة غير مؤثرة في مصير صلاح محسن إذ أن القرار الأول والأخير سيكون للمدرب السويسري الذى سبق وألمح لرغبته في رحيل صلاح محسن على سبيل الإعارة وهو ما أكد عليه المدرب السويسري مؤخرًا لإدارة الأهلي حيث أبلغها بعدم الحاجة لجهود اللاعب في الفترة المقبلة وهو نفس الأمر بالنسبة لعمار حمدي.

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كان محمود الخطيب، رئيس النادي قد أرسل خطابًا إلى أحمد أحمد رئيس الأتحاد الأفريقي لكرة القدم اعتذر فيه عن عدم حضور احتفالية الأفضل لعام 2019 التى اقيمت أمس بالغردقة بسبب حالة الإجهاد التي يعاني منها رئيس الأهلي عقب عودته مؤخرًا من رحلة علاجية في فرنسا وتلاها أداء مناسك العمرة بالمملكة العربية السعودية.

وعبر رئيس الأهلي عن سعادته لإقامة هذه التظاهرة الرياضية على الأراضي المصرية وبمشاركة أبنائها من الكوادر المختلفة والذين يساهمون مع زملائهم من الاتحاد الأفريقي في نجاح هذا الحدث الذي يسعد به كل المنتمين للقارة السمراء