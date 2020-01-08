شكرا لقرائتكم اتحاد الكاراتية يوافق على ضم رضوى عرفة بعد عقوبة سندوتش الكبدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وافق اتحاد الكاراتيه برئاسة محمد الدهراوى على مشاركة رضوى عرفة لاعبة المنتخب، إلى تدريبات الفراعنة ، خلال الفترة المقبلة، حيث كشف عن أن اتحاد كاراتية يحرص على مصلحة جميع اللاعبين، و يساندهم و يدعمهم للوصل الى المحافل الدولية، ورفع علم مصر خفاقا فى مختلف البطولات، دون تفرقة بين اللاعبين و اللاعبات ، خاصة وأن الرانك يتم من خلال الاتحاد الدولى للعبة .

يذكر أن رضوى عرفة تم إيقافها بعد ثبوت إيجابية العينة الخاصة بها لاحتوائها على مادة الركتوبمين التى توجد ضمن اعلاف الماشية، حيث كشفت اللاعبة وقتها انها لم تتناول سوى سندوتش "كبدة" قبل سحب العينة .

أكدت رضوى عرفة لاعبة المنتخب أن رئيس الاتحاد وافق على عودتها للتدريب مع المنتخب ،على أن تشارك فى التصفيات المؤهلة لبطولة باريس ، التى تقام مايو القادم .

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كانت اللاعبة شكت من تجاهل الاتحاد لها ، وعدم الاهتمام بعودتها مرة أخرى بعد اتتهاء الايقاف ، وخاصة بعد رفع الايقاف عن إيهاب عبد الرحمن لاعب منتخب ألعاب القوى ، و الذى كان مقرر انتهاء إيقافه من المنشطات مايو المقبل، إلا أن وكالة المنشطات و اللجنة الاولمبية بذلوا محاولات لرفع الايقاف قبل المدة المحددة ، وتم رفع الايقاف يناير الجارى.

بعد شكوى اللاعبة أصدر اتحاد الكاراتيه بيانا رسميا ردا على ما اثارته رضوى عرفة لاعبة المنتخب و التى تعرضت للإيقاف بسبب المنشطات منذ عام 2015 وحتى 2019 ، وجاء فى البيان أن اللاعبة تعرضت للإصابة وبخضوعها للكشف الطبى من طبيب المنتخب تبين إصابتها بالرباط الصليبي فى الوقت الذى يستعد فيه الاتحاد للمشاركة بالبطولة الإفريقية فبراير2020 ويشارك فى نفس وزن اللاعبة كلاً من منة شعبان و فريال اشرف و شيماء ابو اليزيد ونظرا لأهمية البطولة في التصنيف المؤهل للأولمبياد فلابد من مشاركة اللاعبات الأكثر استعدادا والأعلى في الرانك في ظل مكانة مصر الإفريقية وأهمية تحقيق ميدالية ذهبية.