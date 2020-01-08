شكرا لقرائتكم اجتماع بين مسؤلو اتحاد الكرة ووزارة الشباب لحسم تطبيق تقنية الـvar ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اتفق مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني مع وزارة الشباب والرياضة بقيادة أشرف صبحي علي سرعة تطبيق تقنية حكم الفيديو الـvar في الدوري المصري خلال الفترة المقبلة وتحديدا مع بداية الدور الثاني للدوري الممتاز حيث كشف مصدر مسئول باتحاد الكرة ان حفل افضل لاعب والذي استضافته مصر وتحديدا سهل حشيش بالغردقة جمع مسئولو الجبلاية بوزارة الشباب والرياضة

وطالب مسئولو اتحاد الكرة سرعة انهاء الإجراءات الخاصة بمزايدة تقتية حكم الفيديو وتم الاستقرار بصفة شبه رسمية علي انطلاق التقنية مع بداية الدور الثاني من اجل تهدئة الاندية الغاضبة من أخطاء الحكام دفعت الزمالك للمطالبة باستقدام حكام اجانب.

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم مخاطبة وزارة الشباب والرياضة والجهات المعنية للحصول على موافقاتها بشأن الإجراءات القانونية والمالية لإتمام التعاقد مع إحدى الشركات المتقدمة لتنفيذ مشروع الـ VAR وفقا للاشتراطات المطلوبة من الاتحاد الدولي فيما يتعلق بالشركات المنفذة وتفاصيل تطبيق التقنية حيث اوضح مسئولو اتحاد الكرة، أن تكلفة تطبيق الـ"VAR" بالدوري المصري ستصل لمليون دولار في الموسم الواحد ما يعادل 16 مليون جنيه مصرى تقريبًا، بواقع 3 آلاف دولار فى المبارة الواحدة تقريبًا، وذلك فى حالة استئجار الأجهزة وليس شرائها.

وتعقد اللجنة الخماسية باتحاد الكرة اجتماعا مع جمال الغندور رئيس لجنة الحكام خلال الساعات المقبلة من أجل مناقشة تراجع مستوى الحكام خلال الأسابيع الأخيرة وهوجة البيانات التى صدرت من الأندية احتجاجا على مستوى الحكام وعلى رأسهم أندية الإسماعيلى والاتحاد وسموحة فضلا عن تصريحات مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك التى انتقد خلالها اللجنة وطالب بحكام أجانب لمباريات ناديه.

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كان مجلس إدارة الزمالك قد طالب اللجنة الخماسية المؤقتة لإدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم باستقدام حكام أجانب لباقى المباريات المحلية المتبقية للفريق فى بطولة الدورى، رافضاً التعاون مع لجنة الحكام التى يرأسها جمال الغندور بعد الظلم الفادح الذى تعرض له الفريق الأول لكرة القدم فى مبارياته وآخرها أسوان والاختيارات السيئة للجنة للحكام التى تكن العداء لنادى الزمالك وتجامل المنافس، وتتعمد عدم احتساب أهداف صحيحة وركلات جزاء صحيحة أيضاً للفريق بينما تحتسب أهداف وركلات جزاء غير صحيحة للمنافس وذلك بسبب تقديم رئيس نادى الزمالك بلاغ للنيابة العامة ضد رئيس اللجنة جمال الغندور بعد إرسال الأخير رسائل سب وقذف فى حق رئيس النادى المستشار مرتضى منصور.

قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة، برئاسة جمال الغندور، إيقاف أحمد التلاوى الحكم المساعد فى لقاء الاتحاد السكندرى والمقاولون العرب الأخير فى الدورى الذى انتهى بفوز ذئاب الجبل بهدف دون رد. وأرجع مسؤولو اللجنة القرار لإلغاء الحكم المساعد هدفاً صحيحاً للاتحاد بداعى التسلل، ما كان له تأثير فى نتيجة المباراة، لذا قررت اللجنة استبعاد الحكم من إدارة مباريات الدورى الممتاز.

وكانت لجنة الحكام باتحاد الكرة قررت أيضاً إيقاف طارق سامى حكم لقاء الزمالك وأسوان، واستبعاده من إدارة مباريات الدورى الممتاز. ويرى مسؤولو اللجنة أن طارق سامى ارتكب العديد من الأخطاء المؤثرة، أبرزها عدم احتساب ركلة جزاء للزمالك فى الشوط الأول، بجانب عدم طرد مدافع أسوان بعد التحامه مع يوسف أوباما لاعب الأبيض فى كرة ركلة الجزاء بالشوط الثانى، فضلا ان خطاه فى تطبيق اللائحة بعد طرد طارق حامد لاعب الزمالك، حيث استأنف اللعب قبل خروجه من الملعب قبل ان يوقف المباراة حتى خروجه.