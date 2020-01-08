رمضان صبحي يكشف موعد عودته من الإصابة للمشاركة مع الأهلي

أعلن نجم الفريق الأول بكرة القدم بالنادي الأهلي رمضان صبحي عن موعد عودته للتدريبات الجماعية والمباريات عقب إصابته بتمزق في العضلة الخلفية.
وقال رمضان، في تصريحات تليفزيونية نقلها موقع "صدى البلد" اليوم الأربعاء: "أخوض برنامجي التأهيلي منذ قرابة الـ3 أسابيع، والأمور تسير بشكل جيد.. يتبقى لي أسبوعان لكي أعود للتدريبات بشكل طبيعي".
وأكد أنه استفاد كثيراً من تجرة الاحتراف في سن مبكرة، معرباً عن رغبته في تكرار تجربته الاحترافية، مشيراً إلى أنه يركز هذا الموسم مع الأهلي.
وعن طموحاته في عام 2020، قال رمضان أنه يتمنى حصد كل البطولات مع الأهلي، وخاصة دوري أبطال إفريقيا.
ويلعب رمضان صبحي ضمن صفوف الأهلي، معاراً لمدة موسم، قادماً من هدرسفيلد تاون الإنجليزي.
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