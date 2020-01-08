إنبي والاتحاد.. وريال مدريد وفالنسيا .. وليستر وأستون فيلا.. أبرز مباريات اليوم ومواعيدها والقنوات الناقلة

تقام اليوم، الأربعاء، عدداً من المباريات الهامة في مختلف البطولات المحلية والأوروبية. ونستعرض لكم أبرز مباريات اليوم ومواعيدها والقنوات الناقلة لها: الدوري المصري طلائع الجيش وحرس الحدود تقام المباراة في الثانية والنصف ظهراً، وتذاع على قناة أون سبورت. سموحة ووادي دجلة تقام المباراة في الخامسة مساءاً، وتذاع على على قناة أون سبورت. Advertisements إنبي والاتحاد السكندري تقام المباراة في السابعة والنصف مساءاً، وتذاع على قناة أون سبورت. كأس السوبر الاسباني ريال مدريد وفالنسيا تقام المباراة في التاسعة مساءاً بتوقيت القاهرة، وتذاع على قناة السعودية الرياضية 1 كأس الرابطة الإنجليزية ليستر سيتي وأستون فيلا تقام المباراة في العاشرة مساءاً بتوقيت القاهرة، وتذاع على قناة بى أن سبورت 2 HD

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