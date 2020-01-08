شكرا لقرائتكم خبر عن كيف استحضر ذئاب الجبل روح الأهلى فى +90 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم فريق المقاولون العرب، واحداً من أفضل مواسمه الكروية خلال الموسم الجاري، وسط حالة من الاستقرار الفني بين اللاعبين، حيث احتل ذئاب الجبل المركز الثاني في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 26 نقطة، خلف النادي الأهلي المتصدر برصيد 30 نقطة، وبحكم القرب في المراكز، يبدو أن عدوى روح القميص الأحمر انتقلت إلى ذئاب الجبل في الدقائق الأخيرة، ليحسموا أكثر من مباراة في الوقت القاتل.

الأمر تكرر في ثلاث مباريات خلال 12 جولة حتى الآن ليحسم المقاولون بأهداف +90 سبع نقاط ثمينة ساهمت بشكل كبير في بقاء ذئاب الجبل في المركز الثاني وبين أهل القمة، ونافسوا أيضاً في كثير من الأوقات مع الأهلي على صدارة الجدول.

المباراة الأولى كانت أمام سموحة في الجولة الثانية بالدوري، ونجح ذئاب الجبل في التعادل بنتيجة 2/2، بهدف قاتل لسيف الدين الجزيري في الدقيقة 90 بعدما كان الفريق السكندري قريباً من تحقيق فوزه الأول بالمسابقة، لينتزع المقاولون نقطة ثمينة.

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أما اللقاء الثاني، فكان بين المقاولون والانتاج الحربي واستطاع محمد سالم صانع ألعاب المقاولون، أن يحرز هدف الفوز لفريقه في الدقيقة 91، ليحصد ثلاث نقاط مهمة في الجولة الثالثة بالدوري العام، بينما كانت المباراة الثالثة أمام حرس الحدود خارج الديار، واستطاع محمد سالم أن يواصل لدغاته القاتل ويسجل هدف الفوز للمقاولون على الفريق السكندري في الدقيقة 92.

الروح المعنوية بين لاعبو ذئاب الجبل والدافع الذي اكتسبوه من سلسلة اللاهزيمة التي استمرت على مدار 4 مباريات متتالية حتى الآن كان لها دور كبير في تجديد حافز الثقة بين ذئاب الجبل لمواصلة التألق في المسابقة المحلية خلال المباريات المقبلة.

ويعتبر محمد سالم هو هداف المقاولون العرب برصيد 5 أهداف ويأتى محمد سمير مدافع الفريق وسيف الجزيري فى المرتبة الثانية برصيد 4 أهداف لكل منهم، كما يمتلك ذئاب الجبل ثاني أقوى خط دفاع بعد الأهلي، حيث لم تستقبل شباكهم سوى 7 أهداف حتى الآن.