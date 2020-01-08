سوبر كورة.. الأهلى على الطريقة الأوروبية.. "الوينجات" السلاح الناجح لأقوى خط هجوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجل النادى الأهلى 28 هدفا خلال 12 جولة من بطولة الدورى العام ويعد أقوى خط هجوم فى البطولة، حيث استقبلت شباكه هدفين فقط، رغم معاناة الفريق من أزمة فنية كبيرة فى خط الهجوم خاصة فى ظل انخفاض مستوى مهاجمي الفريق أزارو ومروان محسن وغياب صلاح محسن عن الصورة تحت قيادة رينيه فايلر المدير الفنى السويسرى.
وتؤدى المؤشرات إلى اختلاف فى موازين كرة القدم فى كافة الدوريات العالمية والمحلية ، اقتصاديا وفنيا وكان لتغيراتها الاقتصادية تحديدا أثر كبير على الفنيات داخل المستطيل الأخضر، مما أدى لتطور الفكر التدريبى من حيث شكل وتوزيع اللاعبين فى الملعب والخطط والأفكار.
ومن أهم التغيرات الفنية التى تم رصدها فى الفترة الأخيرة ، اعتماد المديرين الفنيين بصورة كبيرة على أجنحة الفريق بعد أن كان رأس الحربة الصريح محط أنظار الجماهير إلا أن كرة القدم العالمية اتجهت مؤخرا للاهتمام بتحركات الأجنحة على أطرف الملعب.
بالنظر إلى المراكز الذى تم تدعيمها داخل القلعة الحمراء فى الفترة الماضية سنجد اكتساح كبير لمركز الجناح سواء من الوافدين الجدد أو اللاعبين المتواجدين فى قائمة الفريق وآخرهم محمود عبدالمنعم كهربا من أفيس البرتغالى ولاعب الزمالك السابق
وهم كلا من الأنجولي جيرالدو من فريق أول أغسطس، واستعارة رمضان صبحي من هيديرسفيلد تاون الإنجليزى لمدة 6 أشهر، وحسين الشحات نجم فريق العين الإماراتى.
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