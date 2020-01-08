شكرا لقرائتكم خبر عن وادى دجلة يعقد مؤتمراً صحفياً لتوقيع شراكة مع الأكاديمية الدولية للتنس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد أندية وادي دجلة مؤتمراً صحفياً في الواحدة ظهر اليوم الأربعاء، بأحد فنادق القاهرة، للإعلان عن توقيع اتفاقية شراكة بين مجموعة أندية وادى دجلة والأكاديمية الدولية للتنس Inspire2Coach لتطوير قطاع التنس بأندية وادي دجلة والنهوض بالقطاع الرياضي المصري.

ويقام المؤتمر بحضور كل من المهندس طارق راشد رئيس مجلس إدارة نادى وادى دجلة، مارك تينانت الرئيس التنفيذي لأكاديمية Inspire2Coach الدولية للتنس وحسن العروسي الرئيس التنفيذي لقطاع الرياضة بأندية وادى دجلة.

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كانت أندية وادي دجلة قد وقعت عقد رعاية قبل فترة قصيرة مع محمد صفوت بطل التنس المصري والمتأهل لأولمبياد طوكيو 2020، وتأهل اللاعب محمد صفوت البالغ من العمر 29 عامًا، للمشاركة في بطولة طوكيو للألعاب الأوليميبة، بعد فوزه بالميدالية الذهبية بدورة الألعاب الأفريقية، مما جعله من أقوى المرشحين للمنافسة على ميدالية أوليمبية. وعن توقيع عقد الرعاية عبر صفوت عن سعادته بالعمل مع مجموعة أندية وادي دجلة، كما أشاد بالجهد الذي تبذله أندية وادي دجلة في الرياضات المختلفة، ودعمهم المستمرلأبطال مصر في مختلف الألعاب في المحافل الإقليمية والعالمية.

ومن جانبه، أشاد إسماعيل الشافعي رئيس الاتحاد المصري للتنس بالمجهود الرائع التي تقوم به مجموعة أندية وادي دجلة من الدعم المستمر للرياضيين الأولمبيين من أبناء النادي ومن خارجه، وأضاف أن الإعلان يأتي في توقيت مناسب جداً، يسمح للرياضيين الإعداد بشكل كافي قبل البطولة، كما حث الشافعي أندية وادي دجلة والنوادي الرياضية الأخرى على التكاتف لإقامة بطولات دولية للتنس في مصر.

محمد صفوت كان قد وصل في فترة سابقة إلى التصنيف رقم 166 عالمياً وهو الأعلى في تاريخه قبل أن يتراجع بالقائمة ثم ينتفض من جديد ليحتل حالياً المركز 176 عالمياً والأول عربياً.