شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. 3 خسائر للمصريين من تتويج ساديو ماني بجائزة أفضل لاعب إفريقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألحق تتويج النجم السنغالي ساديو ماني لاعب ليفربول الإنجليزي بجائزة أفضل لاعب إفريقي في حفل الكاف، العديد من الأضرار والخسائر بالكرة المصرية بشكل عام، ومحمد صلاح نجم الليفر بشكل خاص.

وتابع عشاق كرة القدم داخل القارة السمراء، حفل جوائز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» لاختيار أحسن لاعب في إفريقيا، وهو الحدث الذي استضافته مصر للمرة الثانية منذ بداية المسابقة.

وتنافس ماني مع صلاح ومحرز على جائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2019، بعد الإنجازات الكبيرة التي حققها الثلاثي مع أنديتهم وانجازات محرز وماني بشكل خاص مع منتخباتهم.

Advertisements

ماني دخل السباق بأسهم كبيرة للفوز بعد نجاحه في التتويج بدوري أبطال أوروبا، والسوبر الأوروبي، ومونديال الأندية، والفوز بلقب هداف الدوري الإنجليزي بالتساوي مع صلاح وأوباميانج، بالإضافة إلى قيادته لمنتخب السنغال إلى نهائي أمم أفريقيا.

أما صلاح فدخل المنافسة وهو الأفضل في أخر نسختين، ويخوض السباق بنفس امتيازات ساديو مانى مع الليفر، لكن الخروج المخيب والصادم للفراعنة من أمم أفريقيا من دور الـ16 هو ما أدى إلى تراجع فرص صلاح في الفوز.