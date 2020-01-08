شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. حكاية المدرسة الفرنسية فى الملاعب المصرية.. كارتيرون وديسابر الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناوب أكثر من مدرب فرنسى على العمل فى الدورى المصرى، منهم من حقق نجاحات ومنهم من رحل سريعا ولم يستمر طويلا فى تدريب الفرق أو المنتخبات المصرية.

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وشهدت الكرة المصرية قدوم 6 مدربين فرنسيين تولوا القيادة الفنية للفرق والمنتخبات منهم من حقق نجاحات واستمر فترة طويلة، ومنهم من خاض أكثر من تجربة فى الدورى المصرى ومع أكثر من نادٍ، ولعل أبرز المدربين الفرنسيين الذين عمروا فى الدورى المصرى سباستيان ديسابر وباتريس كارتيرون وباتريس نوفو.

جيرارد جيلى

تولى جيرار جيلى تدريب المنتخب المصرى فى نهاية الألفية السابقة وبداية الألفية الحالية، ويقود الفراعنة فى نهائيات أمم أفريقيا عام 2000، قبل أن تتم إقالته عقب البطولة بسبب النتائج السلبية والخروج المبكر.

باتريس نوفو

تولى الفرنسى باتريس نوف تدريب الإسماعيلى وقدم معه نتائج جيدة كانت سببا فى تأهله للدور الثامن لكأس الاتحاد الأفريقى وفوزه على النادى الأهلى فى آخر مباريات الدورى المصرى عام 2006/2007 بنتيجة 1 /0، بعد ذلك الموسم ذهب إلى فرنسا بداعى العلاج وتأخر فى العودة للنادى الإسماعيلى مع بداية الدور الثامن لكأس الاتحاد الأفريقى، ما دعا إلى إقالته ليعود مرة أخرى فى 2010 ويتولى تدريب سموحة لكن تمت إقالته بعد أشهر قليلة لسوء النتائج.