شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. أشيك فساتين عرايس نجوم الكرة في "ليلة العمر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فستان الزفاف الأبيض حلم كل فتاة منذ نعومة أظافرها، حيث نجد أن الطفلة الصغيرة تفرح كثيرًا عندما ترتدى الفستان والطرحة فى أى مناسبة وهى فى سن صغيرة، ويظل دائمًا فستان العروسة له رونق خاص به وسعادة خاصة، فنجد أن زوجات نجوم الكرة يهتممن بمظهرهن فى الفرح أكثر من أى فتاة أخرى خاصة فى ظل تسليط الأضوار عليهم خاصة على تصميم الفستان، وظهر عدد كبير من زوجات نجوم الكرة فى الفترة الأخيرة بفساتين جذابة من تصميم مصممى أزياء كبار وكانت أخرهم ندى زوجة أحمد الشيخ التى ظهرت بفستان راقٍ وخطف جميع الأنظار.

ومن أبرز زوجات نجوم الكرة اللائي ظهرن بفساتين زفاف تتمتع بجانب كبير من الشياكة والاختلاف كانت مدى زوجة مروان محسن وحنين زوجة حارس الزمالك الحالى محمد عواد وعروسة هانى رمزى مدرب منتخب مصر السابق الذى احتفل بزفافه العام الماضى.

كما ظهرت أيضًا زوجة أحمد سيد زيز لاعب الزمالك بفستان شيك فى حفل زفافها ومثلها زوجة كريم نيدفيد لاعب الأهلى وزوجة مصطفى فتحى نجم الزمالك التى ظهرت بفستان راقى جدًا.

أما روان زوجة محمود حسن تريزيجيه نجم منتخب مصر المحترف فى الدورى الإنجليزى فظهرت فى عرسها سهر ديسمبر الماضى بفستان رقيم وشيك وتحدث عنه الجميع.

ويرصد الخليج 365 لقطات توضح جمال وشباكة فستان زفاف زوجات نجوم الكرة فى الصور التالية:



زيزو و زوجته



تريزيجيه و روان



مدى زوجة مروان محسن

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زوجة أحمد سيد زيزو نجم الزمالك



ندى مع زوجها أحمد الشيخ



ندى زوجة أحمد الشيخ



زوجة هانى رمزى مدرب منتخب مصر السابق



مروان محسن و مدى



كريم نيدفيد و زوجته رنا



حنين زوجة محمد عواد حارسمرمى نادى الزمالك