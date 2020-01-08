رمضان صبحي يكشف موعد عودته من الإصابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:
كشف رمضان صبحي لاعب فريق النادي الأهلي، أنه سيعود للملاعب مجددًا بعد أسبوعين، لافتًا إلى أن هدفه بعد العودة من الإصابة أن يقدم الأفضل والظهور بمستوى مميز.
وكان رمضان صبحي تعرض للإصابة في مران الأهلي بديسمبر الماضي لتثبت الأشعة تعرضه لإصابة في العضلة الخلفية.
وأضاف رمضان في تصريحات عبر شاشة "صدى البلد" :"سأعود بعد أسبوعين، أنا في تحسن الآن من الإصابة وأسير يخطى ثابتة للعودة من جديد".
وعن طموحاته في العام الجاري، قال :"طموحاتي لا تتوقف، تركيزي مع الأهلي حاليًا خلال فترة إعارتي، وهدفي العودة للاحتراف من جديد".
وكان الأهلي حصل على خدمات رمضان صبحي في يناير الماضي قادمًا من هيدرسفيلد الإنجليزي قبل أن تتجدد الإعارة في الصيف الماضي حتى نهاية الموسم.
وخاض رمضان صبحي تجربة في الملاعب الإنجليزية مع فريق ستوك سيتي قبل أن يرحل إلى هيدرسفيلد في صيف 2018.
ولعب صاحب الـ22 عامًا تسع مباريات مع الأهلي خلال هذا الموسم استطاع من خلالها أن يسجل خمسة أهداف ويصنع تمريرة واحدة حاسمة.
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