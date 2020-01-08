صلاح يثير الجدل بعد حصول مصر على "الاتحاد الأفضل في أفريقيا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أثار النجم المصري ولاعب ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، الجدل بعدما تم منح الاتحاد المصري لكرة القدم جائزة أفضل اتحاد قاري في أفريقيا خلال 2019.

صلاح نشر صورة لابنته مكة عبر صفحته "انستجرام"، مع تعليق قائلاً :"جائزة أفضل اتحاد تذهب إلى ...".

وكانت مدينة الغردقة المصرية، استضافت أمس الثلاثاء، حفل جوائز الأفضل في القارة السمراء لعام 2019 والتي شهدت حصول الاتحاد المصري لكرة القدم كأفضل اتحاد قاري.

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وحصل هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة المصري السابق على الجائزة بعد نجاح مصر في تنظيم أمم أفريقيا خلال العام المنقضي بدلاً من الكاميرون.

أبو ريدة كان تقدم باستقالته بجانب أعضاء اتحاد الكرة المصري عقب خروج المنتخب المصري مبكرًا من كأس الأمم الأفريقية عقب الخسارة من المنتخب الجنوب أفريقي (1-0) ضمن دور الـ16 من عمر البطولة.

جدير بالذكر أن محمد صلاح حصل على المركز الثاني لجائزة أفضل لاعب في أفريقيا حيث توّج زميله في ليفربول ونجم المنتخب السنغالي ساديو ماني بجائزة الأفضل بينما جاء الدولي الجزائري ونجم مانشستر سيتي رياض محرز في الترتيب الثالث.