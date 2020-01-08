اكتمال القوة الضاربة للزمالك قبل مواجهة زيسكو في دوري الأبطال

يؤدى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك مرانه الرئيسى فى الحادية عشرة صباح اليوم الأربعاء على ملعب عبداللطيف أبورجيلة استعداداً للقاء زيسكو الزامبى فى الجولة الرابعة لدورى المجموعات الأفريقى المقرر بعد غد الجمعة باستاد القاهرة.

وأعرب الفرنسى باتريس كارتيرون عن ارتياحه بعد اكتمال القوة الضاربة للفريق بعودة جميع المصابين إلى التدريبات الجماعية أمس وعلى رأسهم محمود عبدالرازق شيكابالا وحازم إمام بالاضافة الى انضمام اللاعبين الذين لم يشاركوا أمام طنطا فى المباراة السابقة ومنحهم المدير الفنى راحة وهم محمود علاء ومحمود حمدى الونش وطارق حامد وفرجانى ساسى ومصطفى محمد، الذى شفى تماماً من نزله البرد التى ألمت به.

وعقد «كارتيرون» جلسة مع معاونيه سامى الشيشينى وأمير عبدالعزيز ومحلل الأداء المترجم أحمد شعبان حيث تم مشاهدة لقطات من مباراة زيسكو فى الجولة الثالثة والتى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف تم خلالها استعراض الإيجابيات والسلبيات التى حدثت فى المباراة وعرض نقاط القوة والضعف وكذلك الخطة التى سيلعب بها أمام المنافس.

وأكد «كارتيرون» أن لقاء زيسكو مهم جداً للفريق فى مشوار المنافسة للتأهل إلى دور الثمانية الإفريقى لأن الفوز سيرفع رصيد الزمالك إلى سبع نقاط وتبقى له مواجهة مهمة جداً أمام مازيمبى الكونغولى يوم ٢٤ يناير الجارى ستكون حاسمة فى

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التأهل مباشرة فى حال الفوز قبل آخر لقاء له خارج مصر أمام أول أغسطس الانجولى، مشيراً إلى أنه طالب اللاعبين بعدم الاستهتار واللعب بروح قتالية عالية من أجل تحقيق الفوز.

ومن المقرر أن يعقد المستشار مرتضى منصور، رئيس النادى، جلسة مع اللاعبين والجهاز الفنى اليوم بهدف تحفيزهم قبل لقاء بطل زامبيا وكذلك الاشادة بأداء الفريق فى المباريات الأخيرة بداية من زيسكو بمدينة ندولا ومروراً بلقاء أسوان ثم طنطا فى الدورى.

على جانب آخر تصل فجر اليوم الأربعاء بعثة الفريق الزامبى فى وفد يضم ٣٥ فرداً من بينهم ٢٠ لاعباً وسيكون فى استقبالها نبيل عبدالفتاح، مدير العلاقات العامة، ومن المقرر أن يؤدى زيسكو مرانه بالملعب الفرعى باستاد القاهرة على أن يتدرب غداً على ملعب المباراة بحسب ما تنص لائحة الاتحاد الأفريقى لكرة القدم.