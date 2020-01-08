جدول مواعيد مباريات اليوم الاربعاء 8-1-2020 والقنوات الناقلة

تفتتح ظهر اليوم الاربعاء 8-1-2020 مباريات دور مجموعات بطولة كأس أمم آسيا تحت 23 عامًا، المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020.
والبداية ستكون بمباراة قمة غاية في الصعوبة على المنتخب العربي العراقي حين يلاقي أستراليا، في تمام الساعة 10:15 بتوقيت جرينيتش.
وقد تُحدد نتيجة مباراة العراق وأستراليا هوية بطل ووصيف المجموعة الأولى، حيث يتواجد أصحاب الضيافة “تايلاند” في نفس المجموعة بالاضافة لمنتخب البحرين.
ولحسن الحظ أن مباريات هذه البطولة تقام في وقت مُبكر من اليوم، كي يتسنى لعشاق كرة القدم في الوطن العربي متابعة المباراة المرتقبة بين فالنسيا وريال مدريد على ملعب الجوهرة المشعة بمدينة جدة ضمن مباريات كأس السوبر الإسباني بنظامه الجديد.
وفي نفس توقيت مباراة فالنسيا وريال مدريد بالسوبر الإسباني، ستلعب مباراة قوية على ملعب كينج باور بين ليستر سيتي وأستون فيلا في ذهاب نصف نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، ومباراة لباريس سان جيرمان في كأس الرابطة الفرنسية.
كما تقام ثلاث مباريات في الدوري المصري لأندية الوسط، باستثناء مباراة بين إنبي والاتحاد السكندري، إذا ما حقق فيها زعيم الثغر – الاتحاد – الفوز سيستعيد المركز الثالث برصيد 23 نقطة بفارق نقطتين عن الزمالك الذي سيتراجع للمركز الرابع.
إليكم جدول مواعيد مباريات اليوم الاربعاء 8-1-2020 والقنوات
|
المباراة ????
|
المواعيد والقنوات الناقلة ????
|
المناسبة ????
|
فالنسيا – ريال مدريد
|
الساعة 19:00 بتوقيت جرينيتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية.
القناة الرياضية السعودية 1 + قناة IRIB TV3.
|
كأس السوبر الإسباني، نصف النهائي
|
ليستر سيتي – أستون فيلا
|
20:00 بتوقيت جرينيتش، 22:00 مصر، 23:00 السعودية.
قناة بي إن سبورتس 2 + قناة سكاي سبورتس البريطانية
|
كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، نصف النهائي
|
الفتح الرباطي – حسنية أكادير
|
18:00 جرينيتش، 20:00 مصر، 21:00 السعودية.
القناة الرياضية المغربية
|
الدوري المغربي للمحترفين، الجولة 11
|
نادي بارداو – اتحاد بلعباس
|
16:00 جرينيتش، 18:00 مصر، 19:00 السعودية.
|
الدوري الجزائري للمحترفين، الجولة 9
|
الكويت – الشباب
|
9:00 جرينيتش، 11:00 مصر، 12:00 السعودية.
|
الدوري الكويتي الممتاز STC، الجولة 9
|
طلائع الجيش – حرس الحدود
|
12:30 جرينيتش، 14:30 مصر، 15:30 السعودية.
قناة تايم سبورتس + قناة أون سبورت
|
الدوري المصري الممتاز، الجولة 12
|
سموحة – وادي دجلة
|
15:00 جرينيتش، 17:00 مصر، 18:00 السعودية.
قناة تايم سبورتس + قناة أون سبورت 2
|
الدوري المصري الممتاز، الجولة 12
|
إنبي – الاتحاد السكندري
|
17:30 جرينيتش، 19:30 مصر، 20:30 السعودية.
قناة تايم سبورتس + قناة أون سبورت
|
الدوري المصري الممتاز، الجولة 12
|
ليون – ستاد بريست 29
|
17:45 جرينيتش، 19:45 مصر، 20:45 السعودية.
قناة بي إن سبورتس 5 + قناة كانال بلوس سبورت فرنسا
|
كأس الرابطة الفرنسية، دور الـ8
|
باريس سان جيرمان – سانت إيتيان
|
20:05 جرينيتش، 22:05 مصر، 23:05 السعودية.
قناة بي إن سبورتس 6 + قناة كانال بلوس فرنسا
|
كأس الرابطة الفرنسية، دور الـ8
|
ليل – أميان
|
20:05 جرينيتش، 22:05 مصر، 23:05 السعودية.
قناة بي إن سبورتس 5
|
كأس الرابطة الفرنسية، دور الـ8
|
بونتيفيدرا – إيبيزا
|
19:30 جرينيتش، 21:30 مصر، 22:30 السعودية.
|
كأس ملك إسبانيا، الدور 2
|
منتخب العراق الأولمبي – منتخب أستراليا الأولمبي
|
10:15 جرينيتش، 12:15 مصر، 13:15 السعودية.
قناة الكأس القطرية الثالثة + قناة بي إن سبورتس 5
|
كأس أمم آسيا تحت 23 – الجولة الأولى، المجموعة A
|
منتخب تايلاند الأولمبي – منتخب البحرين الأولمبي
|
13:15 جرينيتش، 15:15 مصر، 16:15 السعودية.
قناة بي إن سبورتس 5 + قناة الكأس القطرية الثالثة
|
كأس أمم آسيا تحت 23 – الجولة الأولى، المجموعة A
كانت هذه تفاصيل خبر جدول مواعيد مباريات اليوم الاربعاء 8-1-2020 والقنوات الناقلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.