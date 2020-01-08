جدول مواعيد مباريات اليوم الاربعاء 8-1-2020 والقنوات الناقلة

تفتتح ظهر اليوم الاربعاء 8-1-2020 مباريات دور مجموعات بطولة كأس أمم آسيا تحت 23 عامًا، المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020.

والبداية ستكون بمباراة قمة غاية في الصعوبة على المنتخب العربي العراقي حين يلاقي أستراليا، في تمام الساعة 10:15 بتوقيت جرينيتش.

وقد تُحدد نتيجة مباراة العراق وأستراليا هوية بطل ووصيف المجموعة الأولى، حيث يتواجد أصحاب الضيافة “تايلاند” في نفس المجموعة بالاضافة لمنتخب البحرين.

ولحسن الحظ أن مباريات هذه البطولة تقام في وقت مُبكر من اليوم، كي يتسنى لعشاق كرة القدم في الوطن العربي متابعة المباراة المرتقبة بين فالنسيا وريال مدريد على ملعب الجوهرة المشعة بمدينة جدة ضمن مباريات كأس السوبر الإسباني بنظامه الجديد.

وفي نفس توقيت مباراة فالنسيا وريال مدريد بالسوبر الإسباني، ستلعب مباراة قوية على ملعب كينج باور بين ليستر سيتي وأستون فيلا في ذهاب نصف نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، ومباراة لباريس سان جيرمان في كأس الرابطة الفرنسية.

كما تقام ثلاث مباريات في الدوري المصري لأندية الوسط، باستثناء مباراة بين إنبي والاتحاد السكندري، إذا ما حقق فيها زعيم الثغر – الاتحاد – الفوز سيستعيد المركز الثالث برصيد 23 نقطة بفارق نقطتين عن الزمالك الذي سيتراجع للمركز الرابع.

إليكم جدول مواعيد مباريات اليوم الاربعاء 8-1-2020 والقنوات